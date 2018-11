Heti angyalhoroszkóp november 13-19.: Megmutatják a jövőt az angyalok

Kos

Azrael arkangyal segít neked abban, hogy feldolgozd az elválást, amely most mögötted van. Azrael arkangyal az az angyal, aki pontosan tudja, hogyan nyújtson vigaszt és azt is tudja, hogyan mutassa meg neked az új reményt és az új élet ígéretét.

Bika

Raguel arkangyal tudja, milyen sokan akarnak befolyásolni téged mostanában. Raguel arkangyalnak különös tehetsége van ahhoz, hogy ezeket a manipulációs szándékokat visszafordítsa, és végül önmagukat manipulálják azok, akik eredetileg téged akartak. Kéred a segítségét?

Ikrek

Zsofiel arkangyal pontosan tudja, hogyan csaljon mosolyt az arcodra. Ő az az arkangyal, akinek a társaságában szinte lehetetlen rosszkedvűnek lenni, ezért ne lepődj meg, ha egész héten mosolyogsz, és mindig vidám vagy. Ez a vidámság most teremtő erejű!

Rák

Jeremiel arkangyal megmutatja neked, milyen események következnek most az életedben. Jeremiel arkangyal segít abban, hogy logikusan felmérhesd a rád váró eseményeket, és úgy irányítsd azokat, ahogyan neked, és minden más érintettnek is a legjobb.

Oroszlán

Metatron arkangyal energiával tölt téged egész héten. Erre szükséged is van, hiszen most látszólag nagyon sokat vállalsz. Látszólag vállalsz sokat, de Metatron arkangyallal melletted biztos lehetsz, hogy ezt a sokat is könnyedén teljesíted is.

Szűz

Gábriel arkangyal segít, hogy szeretettel fogalmazd meg az olyan közlendőidet is, amelyeket talán a legszívesebben üvöltenél. A szeretet halk szavával azonban sokkal messzebbre jutsz. Gábriel arkangyal támogatásával mindig tudod, kinek, mit és hogyan érdemes mondanod.

Mérleg

Raziel arkangyal nagyon is jól tudja, hogy mi a szíved vágya. Ez nem meglepő, hiszen ő az az arkangyal, aki a néphagyomány szerint mindent tud. Raziel arkangyal ismeri azt az utat, amelyen eljutsz a vágyaid beteljesüléséhez, és szívesen meg is mutatja neked ezt az utat.

Skorpió

Uriel arkangyal most segít megértened azt a helyzetet, amelyben vagy. Persze nem is az a fontos, hogy értsd, hogy kerültél ide. Az fontosabb, hogy értsd, hogyan és merre érdemes folytatnod innen az utadat. Uriel arkangyal megmutatja, hol vár a boldogság.

Nyilas

Mihály arkangyal megvéd, hogy nagy hibát kövess el a héten. Mihály arkangyal most segít átlátnod a félelmeiden és segít abban is, hogy észrevedd, mennyi minden van a félelmeiden túl. A félelmeiden túl például ott van a szeretet és a boldogság világa, ahova el akarsz jutni.

Bak

Ariel arkangyal tudja, hogyan oldhatod meg azt az anyagi nehézséget, amelyben vagy. Ariel arkangyal épp ezért mindent el is követ annak érdekében hogy ez a helyzet valóban megoldódjon, és neked könnyebb legyen az évből még hátralévő másfél hónap.

Vízöntő

Rafael arkangyal a gyógyítás angyala melletted áll egész héten, és jól is jön neked ez az angyali támogatás. Rafael arkangyal segít neked abban, hogy elkerüld az őszi megfázást, ha pedig elkaptad már, akkor könnyebben gyógyulhass fel belőle.

Halak

Zadkiel arkangyal segít téged emlékezni, hogy mire is vágysz valójában. Zadkiel arkangyal segít abban, hogy visszaemlékezz rá, miért vágtál bele abba a feladatba, amely miatt most fáradt vagy. Ha erre visszaemlékszel, a lendületedet is visszakapod, és sokkal jobb kedved lesz ismét.