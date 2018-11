Ezek a csillagjegyek kicsit sem féltékenyek

A Kos magabiztosabb annál, hogy féltékeny legyen

A Kos magabiztos, határozott típus. Már csupán ezért sem féltékeny soha, hiszen annak a bizonytalanság az egyik jele. Márpedig ő pontosan tudja, mit és hogyan szeretne. Ráadásul sokkal elfoglaltabb is annál, mintsem azon aggódjon, párja éppen hol és mivel tölti az idejét. Ő is szívesen jár társaságba, akár párja nélkül is, ahol nagyon sok emberrel találkozik, ismerkedik. Szóval mi oka is lenne a féltékenységre?

A Nyilas függetlenségébe nem fér bele a féltékenység

A Nyilas szabad lelkű, talán ő a legfüggetlenebb csillagjegy. Nála nagyon sok minden nem fér bele a párkapcsolatba, kezdve a korlátozásoktól a függőségen át a féltékenységig. Nagyon rosszul viseli párja féltékenységét, nála ugyanis ez a szó nem szerepel a szótárban, nem tud mit kezdeni ezzel a fájdalmas és bántó érzéssel. Ha nem kapja meg a szabadságot, az önállóságot, inkább más lehetőséget keres.

A Vízöntő ki nem állhatja a féltékenységet

Ha valamit a Vízöntő nagyon rosszul visel a párkapcsolatában, az kétségtelenül a féltékenység. Gyűlöli, amikor párja minden lépéséről elszámoltatja, vagy arról faggatja, kivel és miért találkozott. Ő is nagyon szabadságkedvelő típus, ezért a megkötéseket, az elvárásokat képtelen kezelni. Hűséges és megbízható és csöppet sem féltékeny, de csak akkor, ha párja tiszteletben tartja az önállóságát, ha a kapcsolatban, „ajtó és ablak folyton nyitva van”.

(via horoscope daily)