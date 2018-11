Heti horoszkóp 2018. november 12–18.: Beindulnak az égi események a héten

KOS

Hétfőn és kedden a Bak Hold hatékonnyá tesz. Jól használd ki, és bátran tegyél ide fajsúlyosabb, nagyobb koncentrációt igénylő feladatokat. Már csak azért is, mert szerdától te leszel Houdini, a szabadulóművész, amit a Vízöntőbe lépő Hold jelez. Csütörtökön éjjel bolygód, a Mars a Halakba lép, ami igencsak álmossá és energiátlanná tesz téged. Vigyázz az egészségedre, nem lenne jó betegeskedéssel tölteni a novembert. Ez érvényes az egész hétvégédre is, igyál forró teát, melegítsd fel magadat.

BIKA

Kedvelni fogod a hétfőt és keddet, mert a Bak Hold kiszámíthatóvá és kiegyensúlyozottá tesz mindent. Neked ez jelenti a békét. További jó hír, hogy csütörtökön éjjel a Mars jegyet vált, amivel megszűnik az a sürgetés és frusztráció, ami szeptember óta nyomasztott a hivatásodban. Annak is örülhetsz, hogy bolygód, a Vénusz pénteken elindul előre, innentől ne hátra, csakis előre nézz! Tervezd meg az év hátralévő időszakát. A hétvégére válassz vizes programot – javasolja a Halak jelében járó Hold…

IKREK

Ne panaszkodj, mert egész héten lesznek olyan bolygómozgások, amelyek a kezedre játszanak. A hét első felében a Hold lelkesít, tele leszel tervekkel, motivációval. Csütörtökön éjjel a Mars jegyet vált, ami szerint változások jönnek a munkahelyeden. Vége a bebetonozott pozícióknak, új kihívások várnak rád. Pénteken a Vénusz is azt javasolja, a jövőddel foglalkozz. Ezt ugyan a te bolygód, a Merkúr megnehezíti, amely szombattól hátrálni kezd, és nosztalgiázásra hajlamosít. Próbáld megtalálni az egyensúlyt.

RÁK

Azzal indul a heted, hogy a saját dolgaidra alig jut kapacitásod, mert mindig van valaki, akit megsajnálsz, és neki segítesz, az ő lelkét ápolod a sajátod helyett. Így elmaradsz a munkáddal, viszont szerencsére jön a Mars, és csütörtökön éjjeltől felturbózza az eseményeket: felgyorsulsz, utoléred magadat. Nem meglepő, hogy a péntek lesz a kedvenc napod, ámbár a hétvégén sem lesz okod panaszra. Kedves gesztust, meghívást kaphatsz a Halak Hold szerint. Kérdés, hogy eleget tudsz-e tenni neki…

OROSZLÁN

Szabályszerűen kettévágja a hetedet a Mars, ami csütörtökön éjjelig a Vízöntőben még párkapcsolati, szerelmi téren vagy a provokáció elviselése szempontjából jelent kihívást. Minden toleranciádra szükséged lesz, hogy ne robbanjon ki konfliktus. Ha eddig megúsztad, bírd ki ezt a keveset. Csütörtökön éjjel a Mars jegyet vált, és onnantól megkönnyebbülsz, nincs több irritáló szituáció. A hétvégén ezt is megünnepelheted, csak az a kihívás számodra, hogy óvatosan költekezz. Vigyázz, nehogy mínuszba menj!

SZŰZ

Még te irányítasz hétfőn és kedden, aztán viszont vége a nyugalomnak, és a környezetedben lévők széthúznak: mindenki mondja a magáét. Tovább frusztrálhat, hogy csütörtökön éjjel a Mars belép a Halakba. Innentől úgy éled meg ezeket a szituációkat, mintha összefogtak volna ellened a többiek. Jobb lenne, ha nem uralkodna el rajtad az üldözési mánia. Ezzel párhuzamosan rád találhat a szerelem, szóval inkább erre fókuszálj. A hétvégén is ez lesz a központi téma – akár van már párod, akár még keresed…

MÉRLEG

Ami a múlt héten elkezdődött, ezen a héten tovább folytatódik, fokozódik. Most is jönnek-mennek a bolygók, amelyek több területen újabb változásokat generálnak. Mindez a hét második felében várható. Csütörtökön éjjel ugyanis a Mars jegyet vált, és arra int, vigyázz az egészségedre! Fokozatosan hűl a levegő, ezért melegebben kell öltöznöd. Pénteken a Mérlegben járó Vénusz végre befejezi a hátrálást, és elindul előre, innentől te is elindulsz előre. Ennek ellenére a hétvégéd szentimentálisnak ígérkezik…

SKORPIÓ

Valami áttörésre vársz. Igaz? Jók a megérzéseid most is: bolygód, a Mars csütörtökön éjjel átlép a Halakba, ami kreatívvá tesz. Ezek után könnyedén megtalálod a megoldást, bármilyen feladat elé kerülsz. A Mars a Halakban megszelídül, ami rád is jó hatással lesz, vége a türelmetlenségnek, kapkodásnak, idegeskedésnek. Pont ez segít, hogy hatékonyabbá válj. A hétvégéd szívmelengetően alakul, különösen akkor, ha a szeretteiddel töltöd. A gyerekeid is várják, hogy jusson rájuk időd. Szóval jusson rájuk időd!

NYILAS

A Bak Hold segít, hogy a hét legelején átgondold a pénzügyeidet. A karácsonyi ünnepek már a nyakadon, előzetes kalkulációt kéne csinálnod. A hét közepén építsd, ápold a kapcsolataidat, ezért lehetőleg minél több beszélgetésbe kapcsolódj be. Meglátod, kellemes és hasznos lesz. Csütörtökön éjjel a Mars beront az otthonodba, és felfordulást csinál. Számíts rá, az egyik családtagod olyasmivel áll elő, ami elsőre nem fog tetszeni. Szombaton a Merkúr retrográd mozgásba kezd, ezzel segítve az emlékezést…

BAK

Érzékeny leszel a hét kezdetekor, aminek a legfőbb oka valamiféle magánéleti, családi ügy. Ez nem új, mégis felkavar, és így a munkádra sem lesz könnyű koncentrálni. Szerencsére te diszkrét ember vagy, és nem viszed a munkahelyedre a magánéletedet. Jól teszed. Pénteken a Vénusz elindul előre, ami végleg véget vet egy régóta húzódó munkahelyi témának. A hétvégén ki kéne mozdulnod, ha nem akarsz apatikussá válni. A friss levegő és az új élmények jót fognak tenni a testednek, lelkednek egyaránt.

VÍZÖNTŐ

Heti tanács számodra: fogd be a vitorlákba a változás szelét! Csütörtökön éjjel a Mars elhagy, kilép a Vízöntőből. De az éremnek mindig két oldala van: türelmesebbé válsz ugyan, ám esik az energiaszinted. Ne bánd! Kifejezetten jó hatással lesz rád, hogy pénteken a Vénusz végre elindul előre. Innentől egyértelmű lesz, hogy nem a múlttal, csakis a jövővel kell foglalkoznod. Ennek szellemében a hétvégén lesz kedved kitalálni, hogyan alakuljanak az év végi ünnepek. Már csak öt heted van, csipkedd magad!

HALAK

Már a hét elején a hétvégét várod. Lehet, nem érted, miért. Pedig most nem lesz hosszú hétvége, és születésnapod sincs. A bolygók megmagyarázzák, mi az oka az izgatottságodnak: csütörtökön éjjel a Mars belép a Halakba, és rengeteg energiát hoz magával. Hihetetlenül lelkes és nagyra törő leszel, csupán a türelmetlenséget kell megfékezned. A hétvégén fel leszel dobva, ezerrel pörögsz, millió dolgot elintézel, és jut időd a szeretteidre is. Kérdés, hogy saját magadra mennyi kapacitásod marad?