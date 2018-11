Ezeknek a csillagjegyeknek nehéz a kedvére tenni

A Halak

A Halak hölgy hajlamos igen magas igényeket támasztani a férfiakkal szemben. Kiszámíthatatlannak tűnhet, mert folyton változik a hangulata. Ő a rekorder abban is, hogy az életet nehéznek, küzdelmesnek éli meg. Feláldozza magát, belebújik a mártírszerepbe, de valójában gyakran ő maga sem tudja, mit is szeretne igazán, vagy mi az, ami igazán boldoggá tenné. Pedig alapvetően kedves, nagyon szerethető és igazán különleges csillagjegy, a szívéhez ugyanakkor nehéz megtalálni a helyes utat.

A Mérleg

A Mérleg hölgyet lehetetlen küldetés meghódítani az olyan tulajdonságok nélkül, mint az iskolázottság, udvariasság, a szépség iránti fogékonyság és persze a kisugárzás. Nem véletlenül várja el mindezt a jelentkezőktől, hiszen ő maga is rendelkezik ezekkel az ismérvekkel. Nem mellesleg ő nem egy akar lenni a párkapcsolatok között – ő az egyetlen akar lenni. Szóval, olyan férfira vágyik, akinek ő a legfontosabb és az első.

Az Ikrek

Az Ikrek hölgy ez elérhetetlenségi lista harmadik helyezettje. Ő nagyon is készen áll a mély és tartós kapcsolatra, persze csak akkor, ha a férfi kellően felcsigázta az érdeklődését. Tény és való, nála a kommunikáció, az izgalmas beszélgetések nagyon fontos szerepet töltenek be, ezért olyan társra vágyik, aki hozzá hasonlóan remekül kommunikál, képes izgalmasan, érdekesen beszélgetni, érti a szarkasztikus, cinikus poénokat, nem mellesleg megnyerő külsővel rendelkezik. Nem könnyű megfelelni az elvárásainak.

A Vízöntő

A Vízöntő hölgy nagyon szívesen randizik, hiszen szereti a társaságot, az újdonságot, az izgalmas kihívásokat. Ugyanakkor ő is igencsak komoly elvárásokat támaszt a lehetséges partnerekkel szemben. Amellett, hogy a férfi kedvelje a színházi előadásokat, nem baj, ha kellő humorral is rendelkezik, szívesen kirándul a természetben, őszinte és megbízható is. A Vízöntő hölgynél a bizalom elsődleges, és ez az, amivel el lehet nyerni a szívét.

A Bak

A Bak hölgy nagyon visszafogott és tartózkodó típus, nem mellesleg ellenállhatatlan csillagjegy. Az ő kezét nem nyered el azzal, ha elé viszed a sárkány levágott fejét. Ő komoly és megbízható társra vágyik, aki valóban mindent megtesz, hogy boldognak láthassa őt. Viszont ha képes vagy kiállni a talán nem is olyan kevés próbát, bízhatsz abban is, hogy vele a mese boldogan ér véget. Boldogan éltek, míg meg nem haltok…

(via horoscope daily)