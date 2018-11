Napi horoszkóp 2018. 11. 11.: Vasárnap mindenképp légy őszinte

A szavak alkalmasak, hogy falakat állítsanak, de arra is, hogy hidakat képezzenek két ember között. Te melyiket választod vasárnap? Melyik fontosabb neked ma? Az, hogy megértsenek, vagy igazad legyen? Ha az a fontos, hogy végül te nyerj a vitában, biztosan falakat húzol magad köré.

Mindent megteszel, hogy teljesítsd a gyerekek kívánságát, de közben gyorsan kiderülhet, valamit félreértettél, és a kívánságok nem is úgy hangzanak, ahogy hitted. Ma megértheted, milyen gyorsan szalad az idő, és milyen gyorsan változnak a gyerekek álmai, vágyai és élete.

Vegyél virágot magadnak, lepd meg a szeretteidet apró ajándékokkal, és csempéssz vidámságot az életetekbe olyan sokféleképpen, ahogy csak tudsz. Ha ma vidámmá teszed a napot, azzal segítesz a többieknek is, hogy valóban jól oldjanak meg nehéz helyzeteket. Így abban is segíted őket, hogy feldolgozzák a hét nehézségeit.

Nem érdemes belemenned fölösleges szócsatákba. És igen, minden egyes szócsata fölösleges szócsata. Ahelyett, hogy szájhősködnél, és valakit szavakkal akarnál legyőzni, inkább válaszd a cselekvést. Válaszd, hogy megteszed, ami miatt hamarosan felnéz rád az is, akivel ma még szájalnál.

Úgy érzed, az idő nagyon is beszorít téged vasárnap. Az sem jó, ha túl sok az időd, mert akkor unatkozni kezdesz, és akkor a sok várakozás őrjít meg. De az sem jó, ha most szűk a napirended időbeosztása, mert akkor korlátok között érzed magadat. A legjobb az lenne, ha vasárnap békét kötnél az idő haladásával.

Mérleg

Most kellene végiggondolnod, mire vágysz még az idén. Most kellene újraszerkesztened az idei terveidet, és most kellene átnézned mindazt, amit az évre terveztél vagy kívántál. Könnyen észreveheted, sok vágyad teljesült, de sok vágyadat változtattad meg, és sok terved helyett választottál újakat magadnak.

Még több horoszkóp Mérlegeknek:

Itt a mai angyalkártya az angyalok üzeneteivel és tanácsaival

Napi kínai mantra – pozitív gondolatok mára

Heti Mérleg-horoszkóp – Nézd meg, milyen lesz a heted!

Heti Mérleg-angyalhoroszkóp – Melyik angyallal dolgozz együtt a héten?

Hétvégi Mérleg szerelmi és bőséghoroszkóp – Mi vár rád a szerelemben és az anyagi ügyekben?

Havi Mérleg-horoszkóp – Megmutatjuk, milyen lesz a hónap!

A Mérleg jegy jellemzése

A Mérleg mint aszcendens – Kattints ide, és tudj meg mindent a Mérleg aszcendensű emberekről!