Napi horoszkóp 2018. 11. 10.: Békítsd ki az ellentéteket szombaton

Olyan gyorsan elszaladt ez a hét, hogy szinte fel sem fogtad. Ha a munkanap-áthelyezések miatt ma is dolgozol, talán most kifejezetten örülsz ennek, hiszen utolérheted magad. Ha nem is kell bemenned a munkahelyedre, érdemes azzal foglalkoznod, hogy utolérd magadat végre.

Talán azt érzed, nagyon is le vagy maradva valaki mögött, és közben nem vagy hajlandó észrevenni, valójában nagyon is előre vagy. Valójában nemcsak jól állsz, de sokkal jobban állsz, mint mások. Szombaton túl szigorú vagy magaddal, ha eredményekről van szó, ezért nem látod ezt.

Vízöntő

Izgalmas programokra vágysz szombaton, és most az lenne a legjobb, ha olyasmit csinálnál, amit most próbálsz ki először. Ha be mered vállalni, fontos tudatosítanod magadban, hogy senkinek sem kell tökéletesen jónak lennie elsőre semmiből. Neked sem. Sőt! Ma még azt is megengedheted magadnak, hogy hibázz.

Még több horoszkóp Vízöntőknek:

Itt a mai angyalkártya az angyalok üzeneteivel és tanácsaival

Napi kínai mantra – pozitív gondolatok mára

Heti Vízöntő-horoszkóp – Nézd meg, milyen lesz a heted!

Heti Vízöntő-angyalhoroszkóp – Melyik angyallal dolgozz együtt a héten?

Hétvégi Vízöntő szerelmi és bőséghoroszkóp – Mi vár rád a szerelemben és az anyagi ügyekben?

Havi Vízöntő-horoszkóp – Megmutatjuk, milyen lesz a hónap!

A Vízöntő jegy jellemzése

A Vízöntő mint aszcendens – Kattints ide, és tudj meg mindent a Vízöntő aszcendensű emberekről!