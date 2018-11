Hétvégi szerelmi horoszkóp, november 10–11.: Berobban a szerelem az életedbe?

Kos

Óvatosan a szavakkal, mert a hétvégén a szerelmed is könnyen félreérthet, de azok, akik nem ismernek, még sokkal könnyebben. Ha mostanra tervezel első randit, nagyon fontos, hogy jól fejezd ki magad, és ne merészkedj olyan témák területére, amelyeket nem ismersz valóban jól.

Bika

Mély meghatottsággal veszed tudomásul a szerelmed szavait, és azt, milyen tökéletesen fejezi ki magát, amikor rólad vagy amikor hozzád beszél. A szerelmed szavait most azzal szépítheted meg, ha te is csak szép szavakkal beszélsz róla, és szép szavakkal beszélsz a kapcsolatotokról.

Ikrek

Ügyesen álcázod mások elől a valódi érzéseidet, és akkor is megőrzöd a hidegvéredet, amikor mások már rég felkapták volna a vizet. Legalábbis ilyennek lát a külvilág. A hétvégén azonban sokan megismerik az igazán szenvedélyes oldaladat. Azt az oldaladat, amelyet csak a szerelmed ismert eddig.

Rák

Nem tudsz a szívedre sem hallgatni, és nem tudsz az eszedre sem hallgatni a hétvégén. Most olyasvalakire kell hallgatnod, akinek megbízol a meglátásaiban és az ítéleteiben. Az, hogy hallgatsz valakire, még nem jelenti, hogy mindent szó szerint úgy kell csinálnod, ahogy mondja, de átgondolhatod a szavait.

Oroszlán

Néha el kell engedned, amit nagyon akarsz azért, hogy megkapd, amire igazán vágysz. A hétvége merész fordulatokat tartogat a számodra, és ezek a fordulatok eleinte talán nem lesznek szimpatikusak neked. Mégis nyugodtan haladj a fordulatokkal. Nyugodtan változtasd meg az elképzeléseidet, és változz az érzéseiddel.

Szűz

Nem te vagy az egyetlen, aki nem magabiztos ebben a kapcsolatban. Úgy tűnik, most mindketten keresitek magatokat. Mindketten azt akarjátok, a másik öntsön belé lelket. Most az a kérdés, hogyan tudsz egyszerre erőt önteni önmagadba és a szerelmedbe is. A hétvégén erre a kérdésre keresed a választ.

Mérleg

A szerelemnek nem kell mindig egyformán lángolnia, és még csak arra sincs szükség, hogy mindig tudd, mit is érzel pontosan. Most az érzelmeid könnyen változnak, nemcsak a szerelemben, de valamennyi fontos és mély kapcsolatodban is. A hétvégén egyik este se feküdj le haraggal, nehezteléssel a szívedben.

Skorpió

Nagyon vártad már ezt a hétvégét. Talán nem is tudtad, hogy erre vágysz. Talán nem is tudtad, mi hiányzik az életedből, és mi lenne, ami felrázna és újra visszaadná a lendületedet. A hétvégén megérkezik az életedbe az inspiráló társ, valaki, aki sok erővel és ötlettel teszi izgalmasabbá az életedet.

Nyilas

Nem mindig lehet azt, amire vágysz. Nem mindig lehet azt, amit kérsz. És nem mindig adhatod azt, amit akarsz. Úgy érzed, az apró és bosszantó körülmények sokkal nagyobb hatással vannak az érzelmeidre, az érzelmi életedre, mint szeretted volna. Érzelmi kérdésekben csak nyugodt és békés körülmények között hozz döntést!

Bak

Nem szereted, amikor valaki túl erőszakosan akar belőled kisajtolni valamit. Nem szereted, amikor manipulálnak, és úgy tűnik, a szívedet ezen a hétvégén a manipulációtól kell megvédened. Ez a manipuláció a szerelmi életeddel kapcsolatos, de egyáltalán nem biztos, hogy a szerelmed manipulál, és nem a környezeted.

Vízöntő

Ne add ki a kezedből a fontos döntéseket akkor sem, ha azt érzed, ezeket a döntéseket a szerelmednek kellene meghoznia. A szerelmed a legnagyobb jó szándékkal sem tud olyan jó döntést hozni a te életedről, mint te. Hidd el, szerelmi ügyekben is pontosan érzed, mi lenne számodra, számotokra a legjobb döntés.

Halak

Az álmod most kezdődik. Legalábbis ha te is akarod. Mindig azt hisszük, az álmok a nagy pillanatokban kezdődnek, azokban az ünnepélyes, érzelmektől túlfűtött pillanatokban, amilyenekből filmeket szoktak készíteni. Valójában az álmok az unalmas és átlagos hétvégéken kezdődnek, amikor az asztalra csapsz, és végre változtatsz valamit.