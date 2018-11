Igazságos, megbízható és a legjobb barát: ez a 2 csillagjegy a legőszintébb

A Nyilas a legőszintébb csillagjegy

Ha a Nyilas jegyében születtél, nagyszerű ember vagy. Bár az is igaz, még veled is megesik, hogy féltékenyen, irigyen tekintesz másokra, pedig hidd el, semmi okod rá. Mindettől függetlenül kétségtelenül te vagy az állatöv legnyíltabb, legegyenesebb, a legőszintébb csillagjegye. Az egyetlen, ami hibaként felróható ellened, hogy hajlamos vagy túlzottan is felnagyítani a dolgokat. Ugye, tényleg előfordul, hogy a bolhából is elefántot csinálsz? Az viszont vitathatatlan, te sohasem hazudnál, mindig az igazság mellé állsz, nem mellesleg nagyon szórakoztató társaság vagy. Szóval, csak így tovább.

A Kos kimondja, amit gondol

Ha a Kos jegyében születtél, te is az igazság bajnoka vagy. Mindig azt mondod, amit gondolsz, sosem köntörfalazol, sosem beszélsz mellé. Persze, lobbanékonyságodból sokszor olyasmit is kimondasz, amit talán nem kellett volna, vagy nem úgy, ahogyan elhangzott. A néha kíméletlen igazságokkal könnyen megbánthatsz másokat, de azt is tudod, mikor lőttél túl a célon, ilyenkor pedig őszintén sajnálod a túlzottan is őszinte szavakat. Nagyon aktív és energikus életet élsz, már csak ezért is kerülöd a hazugságokat, hiszen az csak pazarolná az energiádat. Mégsem kell feladnod a nyíltságodat, az egyenességedet, hiszen pontosan ezért szeretnek téged olyan sokan. Ettől vagy egyedi és önmagad.

(via horoscope daily)