Napi horoszkóp 2018. 11. 08.: Játszd örömmel az élet játékát

Sokkal egyszerűbb lenne segítened valakinek, mint hátráltatnod őt. Sokkal egyszerűbb lenne a hasznára tenned, mint ellene dolgoznod. Most mégis valamiért úgy érzed, egyfajta bosszút kell állnod rajta. A bosszú a legrosszabb tanácsadó. Ezt ne felejtsd el csütörtökön. Inkább maradj segítőkész!

Az emberi természet különös módon működik. Amikor valamit a fejedbe veszel, képtelenség téged lebeszélni, akkor is, ha az észérvek azt mutatják, nem jó irányba indultál el. Most érdemes lenne engedned a makacsságodból, és elgondolkodnod, hogy mi van, ha másoknak van igazuk.

Könnyen ítélkezel az emberek felett, ami nem a legjobb stratégia. Ma sokkal jobb lenne, ha senkit sem ítélnél meg a megjelenése, a kinézete, a szavai alapján. Ítélni csak a tettek alapján szabad. A tettei elárulják az összes hazugot és azokat is, akik ügyesen álcázzák magukat másnak, mint amilyenek.

Olyan lehetőség kerül a kezedbe csütörtökön, amelyre régóta vártál. Olyan lehetőség, amelyről talán el sem hitted, hogy megkaphatod. Tudom, talán most még félelmetes ez a lehetőség. Mégis arra kérlek, kezdj el élni ezzel a lehetőséggel. Arra kérlek, mondj rá igent, és nyugodtan ereszkedj bele, éld át, és cselekedj!

Szűz

Azon gondolkodsz, hogyan oszthatnád be jól az idődet. Most az lenne a legmegnyugtatóbb a számodra, ha év végéig előre tervezhetnél. Ez novemberben már teljesen reális elvárás, ezért érdemes is beütemezned az előtted álló 53 napot úgy, hogy minden napról tudd, mit teszel vagy nem teszel akkor.

