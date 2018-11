Így akarják visszaszerezni az exet a csillagjegyek

A Kos

Bár a Kos hölgy kétségtelenül érett benyomást kelt külsőleg, és az esetek többségében valóban így is viselkedik, ám ez abban a pillanatban megváltozik, amint exszerelme visszaszerzéséről esik szó. Szinte biztosan előveszi gyermekes énjét. Folyton és a legváratlanabb pillanatban bukkan fel egykori párja háza táján, és mindent bevet, csak hogy féltékennyé tegye őt, és visszasírja az együtt töltött napokat.

A Bika

A Bika hölgy reakciói valójában nem sokban különböznek a házi kedvencétől. Igyekszik elkerülni mindenfajta vitát a párkapcsolatban, éppen ezért rosszul érzi magát, ha mégis nézeteltérésre kerül sor. Szakítás esetén biztosan saját magát hibáztatja. S mit vet be, hogy visszaszerezze exét? Szerelmes pillantásokat, üzeneteket éppúgy, mint egy kiskutyus, remélve, hogy a másik megváltoztatja döntését.

Az Ikrek

Az Ikrek hölgyet nem véletlenül tartják az egyik legkiválóbb üzletkötőnek. Ha korábbi szerelmét vissza akarja szerezni, első dolga, hogy kötetlen csevegésre hívja őt. Amint megtörik a jég, és már viszonylag nyugodtan tudnak egymással beszélgetni, onnantól mindent bevet, hogy expárja nosztalgiázva és sóvárogva gondoljon vissza az együtt töltött kellemes élményekre.

A Rák

A Rák hölgy általában úgy kényezteti párját kapcsolataiban, mint ahogy anya a gyermekét. Éppen ezért egykori szerelmét is hasonló taktikával akarja visszakapni. Például csak úgy, váratlanul meglepi egy tálca házi készítésű finomsággal, amit azelőtt gyakran készített neki. Ezzel emlékeztetné őt arra, hogy személyében olyan társat veszített el, aki teljes szívéből szerette.

Az Oroszlán

Tény és való, az Oroszlán hölgy (is) túlságosan büszke, hogy elsőként emelje fel a telefont és felhívja az exét. Arra vágyik, hogy a másik elismerje, hibázott, és lehetőleg térden csúszva a bocsánatáért esedezzen. Persze azért ő sem várakozik ölbe tett kézzel. Ha felbukkan egykori szerelme, bevet mindent, hogy visszahódítsa: sztárként öltözködik, viselkedik, minden jóképű férfival flörtöl. Ez a trükk nagyon működik, hiszen ha mégis „arra vetemedne”, hogy felhívja az exét, nagy eséllyel a bocsánatkérés sem marad el.

A Szűz

A Szűz hölgy nem a legromantikusabb módját választja, hogy visszaszerezze egykori szerelmét. Igyekszik a közelében maradni, és mint „legjobb barát” mindenben segíteni neki. Vajon mikor döbben rá az egykori kedves, hogy nem tud élni nélküle? Amikor az eltűnik, és nem támogatja többé. Ebben bízik a Szűz is.

A Mérleg

A Mérleg hölgy igazi társasági típus. A legtöbb randiajánlatot bulikban és egyéb társasági összejöveteleken kapja, ami érthető is, hiszen imád a barátaival az éjszakában mulatni. Az ex visszacserkészéséhez is ezt az ismerős terepet választja. Olyan buliba megy, ahová nagy valószínűséggel az exet is meghívták, minden fortélyt bevetve aztán, hogy visszahódítsa őt.

A Skorpió

A Skorpió hölgy a végletek embere: van, hogy a szakítás nála nem jelenti a szerelem elmúlását, a vitákra egyáltalán nem vitaként tekint, ám van, hogy a kapcsolat végével mindent lezár, emlékeiből igyekszik mindent kitörölni. Az első esetben számára sem okoz különösebb nehézséget, hogy visszahódítsa exét. A legváratlanabb pillanatban felhívja, és egyszerűen közli vele, felejtsen el mindenfajta nézeteltérést, és jöjjön vissza hozzá.

A Nyilas

Nagy valószínűséggel a kaland és a természet iránti vágy hozta össze egykor a Nyilas hölgyet korábbi szerelmével, így reméli, ez a közös passzió fogja őket ismét egyesíteni. A szakítás után, amennyiben exe visszaszerzése a cél, igyekszik olyan programokat szervezni, ahol nagyobb társasággal vagy akár kettesben is együtt lehet vele. A cél, hogy a férfi ráeszméljen, mennyire hiányzik neki az együtt töltött idő.

A Bak

A Bak hölgy született stratéga. Ő ugyanis briliáns és igazán ötletes módját választja, hogy visszahódítsa egykori kedvesét. Úgy gondolja, szakítani, aztán személyesen „kopogtatni” az ajtón, meglehetősen kockázatos, amivel könnyen bolondot csinálhat magából. Így nem marad más az ex megkörnyékezésére, mint legjobb barátjánál „piros pontot szerezni”, hiszen ő az, aki igazán hatni tud a másik férfire.

A Vízöntő

A Vízöntő hölgy kiváló kommunikációs képességekkel rendelkezik, éppen ezért aligha valószínű, hogy esetében ajtócsapkodással, tányérdobálással és üvöltözéssel érne véget a kapcsolat. Éppen ezért, amikor exszerelmét szerezné vissza, a megoldást a beszélgetésekben látja. Mindennap egy kicsivel több csevej, amely először jelentéktelen témákról szól, aztán idővel hosszabbodik, míg az ex ráeszmél, mennyire hiányoznak neki az éjszakába nyúló eszmecserék.

A Halak

A Halak hölgy is rendkívül találékony, nem mellesleg kreatív is, így nem csoda, hogy számos verssel, arcképpel lepte meg egykoron a kedvesét. A szakítást az esetek többségében nem viseli könnyedén. Amikor az exe visszaszerzése a cél, ugyanezt a jól bevált utat választja. Verseket ír, fényképet küld, kedvenc dalával lepi meg őt, hiszen pontosan tudja, egykori partnere a gyermeki énjének úgysem tud ellenállni.

(via bold sky)