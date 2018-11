12 éve erre a pillanatra várnak a csillagjegyek. Ma végre eljött

A Jupiter keringési ideje 12 év, ami azt jelenti, nagyjából 12 évente tér vissza ugyanabba a jegybe. A Jupiter 12 éve járt legutóbb a Nyilasban, és 12 év múlva érkezik vissza legközelebb. A Nyilas csillagjegy uralkodó bolygója a Jupiter, éppen ezért a Fortuna Major, a nagy szerencse bolygója a legjobb formáját ebben a jegyben hozza. A mai naptól kezdődően szerencsét ígér, ami ráadásul 13 hónapon keresztül, 2019 decemberéig tart.

A Jupiter bőséget, sikert, hírnevet, lojalitást, hitet, igazságot, szerencsét és bölcsességet szimbolizál. Mivel Magyarországot a Nyilas országaként tartja számon az asztrológia, ezért hazánkra is végre áldás szállhat ismét. Nagyon ránk fér mindez. Remélhetően most valóban lesz ok az ünneplésre.

A Jupiter tüzes bolygó, a Nyilas tüzes jegyében mindenkire lelkesítően hat. A tűz meleget, energiát, tetterőt, ambíciót jelent. Mindez nagyon szuper, amíg nem visszük túlzásba. Sajnos erre is látszik esély, ugyanis a Jupiter a pozitív tulajdonságai mellett a túlzásokra is hajlamosíthat.

KOS

Téged a tűz éltet. Csak akkor érzed jól magad, amikor van energiád, van kihívás, cél, feladat az életedben. Pontosan ezeket hozza neked a tüzes Jupiter azzal, hogy november 8-án délben belép a tüzes Nyilasba. Ez dupla tűz, ami fellelkesít és energiával lát el téged. Végre elemedben leszel. Az elmúlt időszak nyomasztó, sőt fojtogatóan nehéz lehetett. Ennek most végre vége. A következő 13 hónapban magadra találsz, ismét erős és lendületes leszel. Ez az eltökéltség garantáltan remek lehetőségeket nyit előtted, amelyek leginkább külfölddel kapcsolatosak.

BIKA

Elfáradtál? Valójában ez nem is kérdés, hanem ténymegállapítás. Ez az év sokat kivett belőled, mert olyan hatások értek egymás után, amelyek bizonyosan sokkoltak. Neked több időre lett volna szükséged ahhoz, hogy megemészd a történteket, és reagálj rájuk. De azonnal jött a következő, ami aztán totál kimerített. Ebben első helyen a párkapcsolatod vagy annak hiánya állt. Na de, ennek most végre vége. Elindul egy nyugisabb időszak, amikor több kapacitásod lesz önmagadra, vagy például a pénzügyeidre koncentrálni. Utóbbit most rendbe szedheted…

IKREK

Inspirálóan hat rád a flört. Folyton kokettálsz másokkal, de nem veszed őket komolyan. Számodra a párkapcsolat egy játéktér, ahol csiszolhatod verbális tehetségedet. Az elköteleződés nem a te műfajod, mert lekötve, bebörtönözve érzed magad. Ember legyen a talpán, aki a párod tud lenni. Azzal, hogy a Jupiter belép a Nyilasba, belép a számodra tökéletes társ is az életedbe. Szinte biztos, hogy 13 hónap belül szerelembe esel. Amennyiben van már párod, vele olyan minőségi változás következik, amely őszinte, erős és lojális kapcsolatot eredményez.

RÁK

Nincs rád közvetlen hatással a Jupiter jegyváltása, mégis nagyszerű javulást mutat elsősorban a munkatársaiddal kapcsolatosan. Sokkal harmonikusabb, joviálisabb és kedélyesebb hangulatra számíthatsz a munkában. Te csak ilyen környezetben tudsz dolgozni, teljesíteni. Ha feszültség van, ha valaki folyton veszekszik, a kollégáid kritizálnak, lefagysz, megfájdul a gyomrod, és lebetegszel. Szerencsére ez már a múlt. Jupiter, a nagy szerencse bolygója szerencsés fordulatot hoz. És segít, hogy az egészséged megőrzése érdekében elkezdj sportolni.

OROSZLÁN

Monumentális, nagyszerű változásokra számíts a következő 13 hónapban. Ennél jobb dolog nem is történhetne veled. Jupiter jupiteri fényszöggel motivál téged jövő decemberig, ami igazán lelkesítő, mert Jupiter a nagy szerencse bolygója. Szó szerint és átvitt értelemben is melletted áll a szerencse. Visszatér a vállalkozó és a kockázatvállaló kedved. Bízhatsz benne, hogy minden szerencsésen végződik. Ezzel párhuzamosan a gyerekeidnek is jól megy a sora. Ha nincs még gyermeked, de szeretnél, ebben is támogat a szerencse.

SZŰZ

Jupiter az otthonodba toppan be november 8-án. Készülj fel, eseménydús időszak előtt állsz. Jupiter szerencsét, bőséget, sikert és áldást hoz neked. Mindez lenyűgöző, mégsem leszel tökéletesen elégedett, hiszen ez a bolygó a jóindulat mellett a túlzások bolygója is. Te nem tudsz, és nem is szeretsz hirtelen és nagy lépéseket tenni. Neked a kiszámíthatóság ad biztonságérzetet, amitől megfosztva érezheted magadat a következő 13 hónapban. Ne feledd, ha úgy érzed, túl sok, ami körülötted történik, mondj nemet, kérj gondolkozási időt. Jogod van hozzá…

MÉRLEG

Nem hagy hidegen, de nem is kavar fel a Jupiter jegyváltása. Úgy érezheted, most kimaradsz valami fergeteges dologból, holott erről szó sincs. A nyitottságodon múlik, mennyit élvezhetsz a most induló 13 hónapból. Biztos, hogy számtalan boldog, optimista emberrel lesz dolgod. Keresd a társaságukat, szívd magadba azt a lelkesedést, ami belőlük árad! Így a derűlátásuk átragad rád. Közben a testvéreddel is rendbe jöhet a kapcsolatod.

SKORPIÓ

13 hónap után a Jupiter elhagy, kilép a Skorpióból. Egyik szemed sír, a másik nevet, hiszen úgy érzed, véget ér számodra a szerencsés időszak. Nincs miért szomorkodnod, annak pedig külön örülhetsz, hogy végre vége az érzelmi hullámvasútnak. Tavaly október óta egyre nagyobb érzelmi amplitúdót éltél meg, ami kimerített. Nagy mélységek és nagy magasságok jellemezték a mögötted álló hónapokat. November 8-án fellélegezhetsz, mert jön a bőség, az áldás és a siker – elsősorban anyagi értelemben. Olyan bevételekre számíthatsz, amelyek igazságosak és megérdemeltek.

NYILAS

Grandiózus hatással van rád, hogy bolygód, a Jupiter 12 év után hazaér, és belép a Nyilasba. Ezzel győz az igazság, és mindaz, amiért küzdöttél, amit kibírtál, végre meghozza a megérdemelt eredményét. Az előtted álló 13 hónapban magasabb erő vezet téged, amelyben bízol. Újra optimistává válsz, amivel pedig erősen inspirálsz másokat. De vigyázz, ne legyél öntetszelgő, dagályos, dogmatikus, és ne prédikálj, mert elrontod mindazt, amit elértél. Erősítsd az önmagadba vetett hitedet, és meglátod, nem lesz előtted lehetetlen feladat.

BAK

Te alapvetően diszkrét típus vagy. Nem pletykálsz, nem fecsegsz, megőrzöd a rád bízott titkokat. Pontosan ezekből az erényekből fogsz vizsgázni jövő decemberig. A sors rendkívül leleményes, olyan szituációkba sodor téged, amelyekben eszedbe sem jut, hogy vizsgáztat az élet. A Jupiter november 8-án a Nyilasba lép, és arra figyelmeztet, hogy maradj tapintatos, erkölcsös, lojális, igazságos. Sose térj le az útról, akkor sem, ha valakit megsajnálnál. Jusson eszedbe, ő a meséből Hófehérke mostohája, aki mérgezett almával kínálta a gyanútlan lányt…

VÍZÖNTŐ

Nem semmi, amit az elmúlt 13 hónapban végigcsináltál a karriered építése érdekében. Igencsak elfáradtál a melóban. Valószínűleg megérte. Ha még nem így érzed, várj egy kicsit! Közben koncentrálj a barátokra is, ők ugyanis olyan drukkereid, akik minden körülmények között lojálisak veled. Számuk az előtted álló időszakban most tovább nőhet. Jövő decemberig egyre több szövetségesre lelsz, akik meglepően bőkezűek. Nem vagy hozzászokva, hogy valaki jó fej, és nem azért csinál meg valamit, mert viszonzást vár érte. Na, kezdj hozzászokni ehhez a gondolathoz…

HALAK

Kösd fel a gatyádat! Olyan 13 hónap kezdődik az életedben, amelyben a karriered csúcsra jut, ha nem kíméled magad. A Jupiter, a bőség és a szerencse bolygója, bőséges és szerencsés lehetőségeket hoz, hogy megmutasd, mire vagy képes. Amennyiben szereted a jelenlegi munkahelyedet, szinte bizonyosan előléptetnek, elismerik a teljesítményedet. Ha váltani szeretnél, jövő decemberig nagyszerű új pozíciók találnak meg. Válogathatsz a jobbnál jobb állásajánlatok között. Szóval, meglehetősen mozgalmas és fárasztó időszak áll előtted, de megéri…