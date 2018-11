Vajon mit rejt a tudattalanod? Válassz egy szimbólumot, és mindenre fény derül

A tudatalatti üzeneteit nem könnyű megfejteni, és teljes mélységében talán nem is tudjuk meg soha, mit rejt. Az álmokból, a megérzésekből, a spontán reakciókból ugyanakkor számos információt meríthetsz te magad is, ami ugyanakkor távolról sem ad teljes képet rólad. Persze, ez korántsem jelenti, hogy meg se próbáld megismerni magadat, sőt a görög filozófust, Arisztotelészt idézve önmagad megismerése vezet a bölcsességhez.

Igazán játékos, egyben izgalmas tesztre invitálunk, amely segít a belső éned, a valódi személyiséged felfedezésében. A feladat mindössze annyi, hogy a megérzéseidre, az első benyomásra hallgatva válaszd ki a szerinted leginkább hozzád illő szimbólumot, majd olvasd el, mit üzen számodra.

Az 1. szimbólum: a Szív

Amennyiben a szív szimbólumot választottad, biztosan nagyon sokan rajonganak érted, különösen az ellenkező nem tagjai közül. Időnként mintha álomvilágban élnél, közben pedig a tökéletes szerelemről álmodozol. A szív szimbólum azt is sugallja, talán nehezen fejezed ki érzelmeidet. Ahelyett, hogy utat engednél a valódi érzéseknek, gyakran arra vársz, mások találják ki, mit rejt a szíved. Pedig ezzel csak kőfalat építesz magad köré, és ezért érzed magad annyira egyedül…

A 2. szimbólum: a Serleg

Ha a serleg szimbóluma tetszik a legjobban, szinte biztosan nagyra törő, sikerorientált és hatalomra vágyó a személyiséged. Ég benned a versenyszellem, te mindenáron nyerni szeretnél. A veszteséget nagyon rosszul viseled, a kudarcot előszeretettel hárítod a többiekre. Különlegesnek tartod magadat, úgy véled, mindenből a legjobbat érdemled. Persze, sok igazság is van mindebben. A serleg a büszkeség, az erőfeszítés, a nagyszerű teljesítmények szimbóluma. Valóban megérdemled.

A 3. szimbólum: a Madár

A madár a szabadságot, a függetlenséget, ám egyúttal a problémáktól való menekülést is jelképezi. Ha ezt a szimbólumot választottad, könnyen előfordulhat veled, hogy csapot-papot magad mögött hagyva azonnal felülnél az első induló repülőgépre. Békés, nyugodt, gondtalan életről ábrándozol, ám pillanatnyilag erre sajnos kevés az esélyed. Ha a madár szimbólumot választottad, készülj fel, mert váratlan lehetőség sodródik az utadba. Ne ijedj meg tőle, hiszen az akadályokon is sikerül átjutnod.

A 4. szimbólum: a Homokóra

Amennyiben a homokóra szimbólumra esett a választásod, az azt jelenti, hogy a múlt kudarcai és a jövőtől való félelem nyomja rá bélyegét a mindennapjaidra. Nem kell az elmúlt időszakon rágódnod, helyette jobban teszed, ha inkább a jelenedre koncentrálsz. A homokóra azt is jelzi, hogy bizonyos feladatokban nem tudsz továbbjutni. Felejtsd el a hátráló dolgokat, próbálj meg mielőbb túllépni rajtuk, és kezdj bele valami egészen újba.

Az 5. szimbólum: a Pillangó

Vonzanak az értékes és tetszetős dolgok, ha a pillangó szimbólumot választottad. Lehet, hogy pazar életvitelről ábrándozol, de valójában nem túl sokat sem teszel, hogy a jelenlegi anyagi helyzeted változzon, javuljon. A végzetben bízol ahelyett, hogy a saját erődből érnél el sikert. A pillangó az átalakulás szimbóluma is, ami azt sugallja, hogy te nagyon is kész vagy változtatni az életeden. Ne is várakozz tovább, használd született kreativitásodat, az élénk a képzelőerődet. Szedd össze a bátorságodat, és valósítsd meg az álmaidat.

A 6. szimbólum: a Kulcs

A kulcs szimbólum arra utal, hogy készen állsz lezárni életed egyik fejezetét, hiszen pontosan tudod: új lehetőségek várnak rád. Könnyen elképzelhető, hogy hamarosan sikerül megoldást találnod egy olyan problémára, amelyet már hosszabb ideje szeretnél rendezni. A kulcs szimbólum azt is jelenti, hogy talán titkokat rejtegetsz magadban, nem tárod fel a világ számára, ki is vagy valójában, hogyan és miként érzel. Talán éppen itt az ideje, hogy megmutasd valódi önmagadat.

