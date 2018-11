Heti holdhoroszkóp 2018. november 7-13.: Mindent átalakít a szerdai újhold

SZERDA – november 7.: Újhold napján bármit megújíthatsz. Négyhetenként van újhold, de ez a mostani különösen intenzív, úgy érezheted, valósággal feltámadsz. A vizes jegyben járó Hold minden vizes programnak kedvez: mosás, öntözés, szaunázás, teakúra – ma bármi jöhet. Érdemes élned vele.

CSÜTÖRTÖK – november 8.: Az újhold utáni napon még mindig érezheted a megújulás vágyát. Tedd meg, hiszen még ma sem maradtál le semmiről. Mára a hagyomány fodrászati és kertészeti tilalmat javasol. Ha teheted, inkább holnapra kérj időpontot a hajvágáshoz. Ma a Skorpióban jár a Hold, ezért ma is ideális időpont a mosáshoz, öntözéshez és persze a teázáshoz is.

PÉNTEK – november 9.: A péntek vénuszi nap, ezért a szépítkezés ma mindenképpen aktuális. A körömápolás ma valósággal csodákat tesz. Ha kedved tartja és engedi az időd, süthetsz, befőzhetsz, gyógynövényt gyűjthetsz, száríthatsz a mai napon. A kertben megnyírhatod sövényt, de a metszésre is ma érdemes időt szánni. A növő Hold segít a növények növekedésében, regenerálódásában.

SZOMBAT – november 10.: Ma még a Nyilasban jár a Hold, ezért a mai ugyanúgy alkalmas a sütésre, befőzésre, mint a tegnapi. Ha teheted, gyűjthetsz ma is gyógynövényt, amiket kiszárítva teaként használhatsz fel a közelgő téli napokon. A kerti munkák ma is csodákat tesznek a növényekkel. A növő Hold ugyanis segít a növekedésében, regenerálódásban.

VASÁRNAP – november 11.: Márton napján a régiek sokféle módon jósoltak időt. Eső esetén fagyos és meglehetősen zord, míg jég esetén enyhe telet jósoltak. A mai napi időjárásból kikövetkeztethető, milyen tél vár ránk idén. A növő Hold tanácsa szerint érdemes bőrtápláló pakolással kényeztetni magadat. Ám ma kertészeti és fogászati tilalom van érvényben. Érdemes hallgatni a régi öregekre…

HÉTFŐ – november 12.: A Bak Hold ma azt javasolja, gondold át az előtted álló időszakot. Most kellően józan, fegyelmezett és céltudatos vagy. Le is írhatod a dátumokat, a feladatokat, a várható kiadásokat, bármit, az érinti most az életedet. Mára is fogászati tilalom van érvényben. Napold el a fogorvost!

KEDD – november 13.: Délelőtt a Bak Hold hajlamosít, hogy túl szigorú legyél magaddal és másokkal. Délután a Vízöntőbe lépve megkönnyebbülést hoz. Szellőztess, sétálj, legyél minél többet a szabadban, szellőztesd ki a fejedet és a tüdődet. Jót fog tenni.

Erre figyelmeztet a heti holdnaptár

A Skorpió a feltámadás újholdja

November 7-én 17 óra 4 perckor a Nap és a Hold együtt áll a Skorpió jelében. Az újhold a Nap és a Hold együttállása. A Skorpió újhold lehetőség a feltámadásra, a regenerációra, a megújulásra. Mindezt „kis halál ” előzi meg (illően az előző hosszú hétvégéhez). Az újhold erejét akkor érezheted a legintenzívebben, ha előtte valójában „szétestél”, darabokra hullottál. Ha ezt megélted az elmúlt napokban, most szó szerint feltámadhatsz. Akár egészségről, akár szerelemről, akár munkáról, akár pénzről legyen szó, drasztikusan számíts az újra. Amikor pozitívan állsz a változáshoz, pozitív értelemben számíthatsz új fordulatra.

Amennyiben Skorpió szülött vagy, szerdán, a születésnapod közelében érdemes megállnod egy pillanatra. Gondold ki, mit szeretnél megújítani. Az újhold segítségével nincs lehetetlen, bármi újról legyen szó. Az újhold megújító hatását már előző este is érezheted, és még csütörtökön is érvényesül. Érdemes most halványzöld vagy fehér gyertyát gyújtanod, és valami újat kívánod. Függetlenül attól, hogy melyik csillagjegyben születtél… Kipróbálod?