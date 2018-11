Ennek a 3 csillagjegynek élete legjobb hónapja lesz a november

A Rák egyre jobban érzi magát novemberben

Rák jegyűként nagyszerű időszakra számíthatsz novemberben. A Nap még a Skorpióban jár csodás fényszögeket sugározva rád. Most minden korábbi időszakhoz képest magabiztosabb, kreatívabb, vidámabb lehetsz. És ez még csak a kezdet. November 8-án a Jupiter, a nagy szerencse bolygója a Nyilasba lép, téged pedig valódi szerencsével kecsegtet. Egyre jobban érzed majd magad testileg és lelkileg, de a munkádban is új kihívásokat, lehetőségeket találhatsz. Bőséget, jólétet, valódi boldogságot teremthetsz magadnak. A csodás időszakot némiképp beárnyékolja a Merkúr hátráló mozgása, mely halogatóvá, puhánnyá tehet téged. Ne engedj a kísértésnek, és akkor nem lesz baj.

Az Oroszlán novemberben újra önmaga lehet

Oroszlán jegyűként novemberben végre leszámolhatsz a nehézségekkel. Kibújhatsz a védelmet nyújtó páncélból, mert igazán kecsegtető lehetőségek elé nézel. A Skorpióban járó Nap rád is pozitív sugarakat szór. A Nyilasba lép Jupiter számodra is felcsillantja a szerencsét. Áldásnak veheted az előtted álló időszakot, mert valóban áldottnak is érezheted magadat. A kreativitásod szárnyakat kap, amitől pedig bármihez nyúlsz, arannyá változik. Kirobbanó formában érezheted magadat, irigylésre méltóan csilloghatsz. De épp ez tesz téged igazán boldoggá, nem igaz? Ha boldogságot, társat keresel, megtalálod őt is. Most valóban bármi összejöhet.

Novemberben a Nyilas mellé pártol a szerencse

És ez most valóban így is lesz, hiszen Nyilas jegyűként uralkodó bolygód, a Jupiter a jegyedbe lép. Az elkövetkező hetekben lesz mit ünnepelni. Olyan jól érzed majd magadat, mint talán még soha, de legalább nagyon régen. Számodra a november gigantikus változásokat hoz, hogy aztán a következő 13 hónapban kiélvezhesd a siker valódi ízét. Ha valaki áldottnak érezheti magát, te biztosan. Bőség, jólét, nagy szerencse – ezt várhatod a Jupitertől. Aztán amikor november 21-én a Nap is a Nyilasba lép, minden összeáll a tökéletes hónaphoz. Az örömet talán egy picit lelombozza a retrográd Merkúr, amely szintén a jegyedben tartózkodik. Kerüld a vitákat, a meg nem értést, és átvészeled a picit rázósabb napokat.

(via elite daily)