Napi horoszkóp 2018. 11. 06.: Harcolsz vagy győzöl kedden?

Kedden érdemes kicsit előre tervezned. Érdemes már azt is kitalálnod, hogy szerdán, csütörtökön és pénteken mit csinálsz. Ha így teszel, nagyon megkönnyíted az életedet, és sokat segítesz, hogy minden simán alakuljon a héten. Jó tanács a hétre: semmit ne hagyj az utolsó pillanatra, mert abból csak baj származik majd.

Bika

Megteheted, hogy betartasz valakinek, és megteheted, hogy visszaélsz a pozícióddal kedden. Ugyanakkor azt is tudnod kell, amit adsz másoknak, azt mindig visszakapod. Tudnod kell, ahogyan te viselkedsz, mások is úgy viselkednek veled. Ha megkönnyíted mások életét, a te életed is könnyebb lesz.

