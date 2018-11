Heti angyalhoroszkóp november 6-12.: Az intuíció útján üzennek az angyalok

Az intuíciód különösen erős lehet ezen a héten. Az intuíciódra most mindennél fontosabb figyelned, hiszen ezen az úton kapod az angyali üzeneteket. A horoszkópból most is megtudhatod a részleteket.