Ezeket a csillagjegyeket próbára teszi a november

A Kos egyedül akar lenni

Kos jegyűként kimerültnek érzed magad, talán túlzottan is sokat tettél azért, hogy minden rendben lehessen körülötted. Novemberben mégis jobb lenne lassítani, sőt megállni és kipihenni magadat, hogy aztán újult erővel haladhass tovább. Vajon mennyi időd jut magadra? Mennyire figyelsz a saját igényeidre? Most egyre inkább érezheted, hogy nyomás nehezedik rád, főként a családi életedben, az otthonoddal kapcsolatosan, ezért érzelmileg sem vagy igazán topon. Uralkodó bolygód, a Mars november 15-én jegyet vált, a Halakban folytatja az útját, ami pedig karmikus feladatokat, életleckéket vetít eléd. Nem fogod igazán szeretni, de hogy képes leszel megbirkózni a kihívásokkal, az garantált. Aztán meg úgyis jön a te időd…

Az Ikrek nem találja magát

Ikrek jegyűként ismét jön a rémálom. Uralkodó bolygód, a Merkúr november 16-tól újra hátráló, vagyis retrográd mozgásba kezd, és leginkább a kapcsolatokat veszi célba. Mintha ismét előtörne a múlt, úgy érzed majd magadat. Nem találod a megfelelő kommunikációt, ismét félreértésekre kell számítanod. Ez a megrázó folyamat december 6-ig tart, amikor a Merkúr ismét elindul előre. A jó hír számodra, hogy a Jupiter, a nagy szerencse bolygója is éppen most vált jegyet, hazatér a Nyilasba. Szinte biztosan segít helyrerázni a párkapcsolatodat, és általában a kapcsolataidat. Akikkel haragban álltál, megkapod a lehetőséget a békülésre. Szóval nem is lesz annyira rémes ez a november…

A Baknak lassítania kell

Bak jegyűként most valóban lassítanod kell. Vedd észre, mennyire túlpörgetted magadat az elmúlt időszakban. Mindegy, mennyi határidő van előtted, a saját érdekedben fogadd meg a horoszkóp tanácsát, különben rámehet az egészséged. Engedd meg magadnak a pihenést, legalább csak néhány napra felejtsd el a munkát. Akkor is, ha úgy érzed, most nem teheted meg. Megteheted. Inkább gondolkodj kicsit előre. Mi az, amin változtatnod kéne? November legfontosabb feladata, hogy rájöjj erre. Próbálj kicsit befelé fordulni, és a belső hangokra figyelni. Ha még úgy érzed, képtelen vagy rá, a héten jegyet váltó Jupiter pontosan ebben fog neked segíteni.

(via elite daily)