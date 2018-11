Ez a csillagjegy az elegancia és a ragyogás megtestesítője

Nagyon sok igazán vonzó tulajdonsággal rendelkezik ez a csillagjegy, hiszen külső megjelenése mellett rendkívül karizmatikus és egyszerűen ellenállhatatlan. Ő képviseli a jin és jang energiák kettősségét, még pedig azért, mert amilyen logikusan képes gondolkodni, pontosan annyira fejlett az érzelmi intelligenciája is. Természetesen ő is követ el időnként hibákat, hiszen ki nem, amit ugyanakkor mindenkor beismer, és a következményeket, a felelősséget is vállalja.

Kifejezetten jóindulatú a természete, kedves, segítőkész, sosem önmaga a legfontosabb a számára, inkább a többiekért tesz. Annak ellenére, hogy nyugodtnak, visszafogottnak tűnhet, nagyon is játékos és könnyed típus, nem mellesleg elképesztően romantikus. A legharmonikusabb párkapcsolatra, barátságra az Ikrekkel és a Vízöntővel számíthat.

Persze, hogy ez a különleges csillagjegy a Mérleg

Igen, ez a horoszkóp ezúttal a Mérlegekről szól. Ők azok, akik hordozzák ezeket a különleges és nagyon szerethető tulajdonságokat. A Mérleg ugyanakkor nagyon őszinte és szókimondó típus, időnként meglepően keményen és határozottan mondja el a véleményét. Nem mindenki szereti ezt az oldalát, szóval, ha nem lennél még kellően felkészült, hogy a színtiszta és gyakran fájdalmas igazságot hallgasd meg, jobb, ha valaki más barátságát keresed inkább.

A Mérleg hűséges társ

Romantikus természete mellett a Mérleg nagyon megbízható és hűséges a szerelméhez, a párjához, cserében persze ugyanígy szeretetet, érzelmi támogatást vár el. Akivel megtalálja a hangot, azzal hosszú és boldog párkapcsolatra rendezkedik be. Nagyon szereti a társaságot, a társasági életet, szívesen mozdul ki otthonról, persze mindenkor a párja kíséretében. Vonzereje magnetikus, nagyon stílusos és sugárzó, neki valóban mindenkihez van néhány pozitív és kedves gondolata.

A Mérleg tud dönteni

A Mérlegről gyakran járja az a nézet, hogy döntésképtelen típus lenne. Valójában ez csöppet sem állja meg a helyét, mert ő nagyon is tud dönteni, és nagyon is képes a sarkára állni, amikor igazán szükséges. Az viszont igaz, hogy nem dönt könnyen. Hosszasan és nagyon alaposan fontolja meg a döntéseket, végiggondolja magában az összes lehetséges megoldást, ami persze időigényes, ezért tűnhet úgy, hogy a Mérleg nem tud döntést hozni. Nos, tény és való, néha addig gondolkodik a lehetséges variáción, mire az élet hozza meg a helyette a döntést. De legyen ez a legnagyobb hibája, nem igaz?

