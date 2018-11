Heti pénzhoroszkóp 2018. november 5–11.: Megdőlnek a pénzzel kapcsolatos tévhitek

Kos

Pontosan felismered, amikor valaki igazat mond neked, akkor is, ha titokban azt kívánod, bár hazudna. Ezen a héten érdemes elhinned, amit az emberek a pénzről mondanak neked. Akkor is, ha első hallásra hihetetlennek tűnik…

Bika

Pontosan tudod, mit kellene tenned azért, hogy több bevételed legyen, és azt is tudod, hogyan lehetne kevesebb kiadásod. Nem túlzás azt állítani, ismered a meggazdagodás titkát. Itt az ideje, hogy ezt a titkot, ezeket az ismereteket elkezdd átültetni a gyakorlatba is.

Ikrek

Békét kellene kötnöd valakivel. A háború sok pénzbe kerül akkor is, ha két ember vívja egymással, és akkor is, ha egyszerű munkahelyi vagy családi konfliktusnak tűnik ez a háború. Amíg háborúskodsz, addig nem élhetsz sem békében, sem bőségben.

Rák

Elfelejted, mire is szerettél volna költeni a hosszú hétvégén. Már régóta mondogatod, megveszel magadnak valamit. Most, hogy van rá pénzed, bármikor megteheted. Akár már ma is. Itt az ideje, hogy felidézd a régi vágyaidat, és persze teljesítsd is őket.

Oroszlán

A hét első napjaiban olyan inspiráció vagy ötlet érkezik hozzád, amelyet talán valaki más mond neked, de amelyet gyorsan a sajátodévá kellene tenned, és amelyet gyorsan a saját képedre formálhatsz. Érdemes megragadnod az ötleteket, és érdemes azonnal megvalósítanod az inspirációkat.

Szűz

Jobban kellene figyelned a saját szavaidra. Jobban kellene figyelned arra, amit másoknak mondasz a pénzről. Ha megfigyeled, amit a pénzről mondasz, megértheted azt is, miért olyan a viszonyod a pénzzel, amilyen. Már most érdemes változtatnod a pénzhez való hozzáállásodon.

Mérleg

Olyan sokféleképpen intézheted a pénzügyeket. Például nem kellene mindig véresen komolyan venned őket. Sőt! Ezen a héten legalább a pénzügyekkel legyél játékos, és legalább a pénzügyeket kezeld lazán. Egy kis játékosság segít megoldanod egy fontos problémát is.

Skorpió

Amit most elvesz tőled az élet, az sohasem volt a tiéd. Nem birtokoltad. Talán kölcsönben volt csak nálad. Talán kis ideig élhettél vele, rövid ideig használhattad. Itt az ideje elengedned, mert már csak a helyet foglalja, és már csak távol tart tőled valami sokkal fontosabbat és értékesebbet.



Nyilas

Szívesen hagynád figyelmen kívül, ami történik körülötted, de úgy tűnik, ezt most nem teheted meg. Szívesen intéznéd úgy, hogy ne kelljen a pénzzel foglalkoznod, de ezt sem teheted most meg. Ezen a héten mindenképpen bátran nézz szembe a pénzügyeiddel.

Bak

Ott keresed a segítséget, ahol nem kaphatod meg. Nem az fog neked segíteni ezen a héten, akiről hitted, hogy mindenben segít, hanem az, akihez korábban semmiképp sem fordultál volna segítségért. Ne ítélkezz az emberek felett az első benyomásod alapján, inkább bátran kérj segítséget.

Vízöntő

Változtasd meg, ahogy a pénzzel viselkedsz, és az is megváltozik, ahogy a pénz viselkedik veled. Tiszteld a pénzt, szeresd a pénzt. Teremts neki kényelmes helyet a pénztárcádban, és gondoskodj róla, hogy igazán jól érezze magát nálad. Ha így teszel, nagyon gyorsan gazdagabb leszel.

Halak

Tudod, mit kellene felhasználnod pénzszerzésre? A mesés fantáziádat. Komolyan abból kellene élned, hogy álmodozol, hogy mesélsz, és használod a belső képeid csodás világát. Ideje művészi pályára lépned végre, és ideje elfogadnod, hogy azért fizessenek, amit szeretsz csinálni.