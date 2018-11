Napi horoszkóp 2018. 11. 03.: Régi vágyad bukkan fel újra

Most érdemes felhívnod azt a feltehetőleg idősebb és egészen biztosan bölcsebb barátnődet, akinek mindig van jó meglátása a döntéseiddel kapcsolatban. Már túl vagy a döntéseden, de mégiscsak jó lenne, ha átbeszélnétek, hogy mit érdemes még árnyalnod, módosítanod azon a bizonyos elhatározáson.

Bika

Kitartásra van szükséged szombaton! Az erőd ma könnyebben illan el, mint más napokon, és talán fáradékonyabbnak is érzed magadat. Itt az ideje, hogy pihenj és töltődj. Az alvás egyszerre pihentet és feltölt. De most azzal is feltölthetnéd az energiaraktáraidat, hogy több gyümölcsöt és zöldséget eszel.

Még több horoszkóp Bikáknak:

