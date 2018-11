Napi horoszkóp 2018. 11. 02.: A péntek a vigasztalás napja

Pénteken vigasztald meg azokat, akiknek vigaszra van szükségük. Ha pedig te érzed teljesen elhagyatottnak magadat, kérj vigasztalást. A legtöbben ma vigasztalunk, és vigaszra is vágyunk. Amíg azonban másoknak segítünk, mi is jobban megláthatjuk az életünk szép oldalát. Hidd el, akkor is segíthetsz másoknak, ha még neked is segítségre van szükséged.