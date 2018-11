Hosszú hétvégi szerelmi horoszkóp: Az ész és a szív harcában ki veszít?

Kos

Talán éppen azt teszed, amit mások életében hibának látsz. Talán éppen azért ítélkezel mások felett, mert ők meg merik tenni azt, amit te nem. A hosszú hétvége remek lehetőségeket kínál, hogy mások élete helyett a sajátoddal foglalkozz, és mások helyett a saját boldogságodat helyezd előtérbe.

Bika

Ne lepődj meg, ha a múltból arcok bukkannak fel az életedben. A múlt most olyan arcát mutatja, amit eddig nem ismertél, vagy csak nem voltál hajlandó észrevenni. Most megérthetsz múltbeli eseményeket, és talán azt is megérted, hogy ott és akkor nem cselekedhettél volna máshogy, nem cselekedhettél volna jobban.

Ikrek

Azt tanítod a legjobban, amit még magadnak is tanulnod kell – legalábbis, ha a szerelem iskolájáról van szó. Mit kell megtanulnod a párkapcsolatban? A bizalmat? A tartalmas és őszinte kommunikációt? Az odaadást? Az erotikát? Bármi is a válassz, most könnyedén megtanulhatod, ha erre tanítod a párodat is.

Rák

Nyugalomra vágysz, mégis felbolydul az életed. Talán már a hosszú hétvégén megérted, talán csak később, most nem arra vágytál, amire szükséged volt. Valójában arra van szükséged, hogy több izgalom, több szenvedély, több játékosság legyen az életedben. Arra van szükséged, hogy boldogabban éld az életed, mint eddig.

Oroszlán

Pontosan tudod, ki az, akit szeretnél elengedni. Pontosan tudod, ki az, akinek az emlékét szeretnéd szeretettel gyógyítani magadban. A hosszú hétvége a múlt tévedéseinek és a múlt kapcsolatainak gyógyításáról szól. Most fontos megértened, nem olyan vagy, mint amilyennek az exeid láttak téged.

Szűz

Csupa szív, szeretet emberek vesznek körül téged ezen a hosszú hétvégén, de nem mindig vagy képes, hogy ezt a sok szeretetet be is engedd az életedbe. Néha nem tudsz rezonálni a szeretetre. Néha racionális alapon közelítesz a szerelemhez. Birtoklásnak, szerződésnek, a szükségletek kielégítésének látod. Legyél most kicsit szenvedélyesebb és romantikusabb!

Mérleg

Talán egész végig a szüleid kapcsolata határozta meg a te szerelmi életedet is? Másoltad őket, pontosan azt és úgy tetted, azt és úgy rontottad el, mint ők? Vagy épp ellenkezőleg? Mindent máshogy tettél, és az derült ki, az ellenkezője is ugyanoda vezet? A hosszú hétvége jó alkalom, hogy új életet kezdj, és saját döntéseket hozhass meg.

Skorpió

Az egyik pillanatban magabiztos vagy, a másikban inkább elszaladnál félelmedben. Természetes, ha van benned félelem, és nem kell folyton határozott harcosnak lenned, aki mindig legyőzi az „ellenséget”. Hogy őszinték legyünk, ebben a párkapcsolatban nem is kellene ellenségképet gyártanod. A párod a társad, nem az ellenséged.

Nyilas

Már megint másoknak jut ki a jóból, legalábbis erre gondolhatsz a hosszú hétvége első napjaiban. Szombatra és vasárnapra végre megértheted, valójában minden a te döntéseden múlik. Itt az ideje elbúcsúzni a múlttól úgy, hogy az ne kísérthessen többé. Ez pedig csak a szeretet és a megbocsátás erejével történhet.

Bak

Nem alakulhat minden úgy, ahogy eltervezted. Ha azonban elengeded a tervezést, ha hagyod, hogy az események csak alakuljanak, maguktól változzanak, akkor minden jól alakul. Most ne irányíts, csak reagálj. Mondj igent mindenre, ami játékos, ami spontán, ami szerelmes, és ami szeretetteli, mert ezek alakítják át most az életedet.

Vízöntő

Talán most érted meg, évekig nem arra vágytál, ami boldoggá tett volna téged. Talán most érted meg, évekig nem figyeltél a tényleges belső vágyaidra, és nem hallgattad meg a szívedet. Talán most érted meg, a valóságban mindig is azt kínálta fel az élet, ami boldoggá tett volna téged. Elég bátor vagy ahhoz, hogy ezt most elfogadd?

Halak

Olyan egyszerű lenne a másik fejére olvasni a hibáit. Olyan egyszerű lenne elmondani – mit mondani? üvölteni! –, hogy mit csinált rosszul… Na ez az, amit semmiképpen sem kellene megtenned. Ez az, amit ha megteszel, talán egy percre nyugodt leszel, de aztán jön a bűntudat. Ez az, ami helyett inkább csendes beszélgetésre van szükségetek.