Novemberi horoszkóp: Nagy szerencsét ígér a Jupiter, a nagy szerencse bolygója

Kos (március 21. – április 19.)

Kos jegyűként összességében jól érezheted magad a bőrödben ebben a hónapban. Több dolog alakulhat a kedved szerint, amely miatt feldobottságot érezhetsz. A házasságokba, régi együttélésekben újra egymásra találhattok. A környezetedben most több lehet az irigy és kétszínű személy, ezért nagyon fontos, hogy most senkit ne avass a titkaidba, a bizalmadba.

Bika (április 20. – május 20.)

Bika jegyűként mindig is híres voltál a türelmedről, a nyugalmadról, amelyet most egyik pillanatról a másikra elveszíthetsz. Különösen, ha munkáról, kollégákról van szó, akik között akadnak olyanok, akiket akkor szeretnél csak látni, amikor a hátad közepét. Ha beteg személy van a közvetlen környezetedben, akkor most sokat tehetsz, hogy az állapota javuljon. Utazás most igazán jól sikerülhet.

Ikrek (május 21. – június 20.)

Ikrek jegyűként még az is megeshet, hogy a szerelem édes angyalkája telepszik a válladra. De az is lehet, egyik pillanatról a másikra olyan felismerésre teszel szert, amely miatt másként láthatod az életed, a jövődet. Soha nem volt még aktuálisabb a régi mondás, mint ebben a hónapban: csak egészség legyen, a többit majd megvesszük. A régi párkapcsolatokban vitás helyzet alakulhat ki.

Rák (június 21. – július 22.)

Rák jegyűként kedvez az idő ingatlannal kapcsolatos ügyek bonyolításának. Illetve azokkal a rokonokkal vagy nagyon közeli ismerősökkel, akikkel nem jöttél ki, most eláshatjátok a csatabárdot. A szerelmi kapcsolatok próbatétel elé kerülhetnek, rajtad múlik, a próbát kiállja, vagy sem a kapcsolatod. A munkahelyeden kommunikációs problémák alakulhatnak ki, amelyeket azonban nagyon jól tudsz kezelni.

Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

Oroszlán jegyűként a munkában, a megélhetésben történhetnek olyan változások, amelyekre talán nem számítottál. Az is megeshet, amibe eddig sok energiát tettél, azt el kell engedned, és emiatt feszültebbé válhatsz. Lázas vagy gyulladásos megbetegedés kialakulására van nagyobb lehetőség most, ezért vigyázz magadra. Ha még nem vagy szerelmes, Ámor nyila novemberben a szíved közepébe fúródhat.

Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)

Szűz jegyűként még az is lehet, olyan változásra van kilátás, amelyre eddig nem gondoltál. Előfordulhat, hogy a dolgok másként alakulhatnak, mint ahogyan tervezted. A szerelmi kapcsolatokban varázslatos pillanatokat élhettek át. Ha szülő vagy, a gyermeked miatt nagyobb erőfeszítéseket kellene tenned, amely most csöppet sem esik nehezedre. A házasságokban, régi viszonyokban a társad feszültté válhat.

Mérleg (szeptember 23. – október 22.)

Mérleg jegyűként nálad könnyen előfordulhat, ebben a hónapban a kapcsolatoké lesz a főszerep. De az is megeshet, olyan találkozásban lehet részed, amely jó hatással lehet majd a jövődre. A házasságokban, régi együttélésekben a párod türelmetlenebbé válhat, ami hatással lehet a viszonyotokra. A munkában, megélhetésben a dolgok nagyon is a kedved szerint alakulhatnak. Glória is ragyoghat a fejed fölött…

Skorpió (október 23. – november 21.)

Skorpió jegyűként a házasságokban, régi együttélésekben kell számítanod feszültségekre, nehézségekre, melynek fő oka, hogy társad kerülhet bizonytalan helyzetbe. Ám ahogy mindennek, ennek is egyszer vége lesz, addig pedig próbáld megtartani benne a lelket. Ha még nem vagy szerelmes, meglepődve tapasztalhatod, hogy az érzéseid mennyire megváltoztak, és a szerelmi boldogság járhatja át minden porcikádat.

Nyilas (november 22. – december 21.)

Nyilas jegyűként mindennél fontosabbak lehetnek most a kapcsolataid, amelyek között lesz olyan, amellyel befolyásolhatod a saját anyagi helyzetedet. Illetve szükséged lehet egy barátra, akivel megbeszélheted mindazt, ami nyomaszt. Pénzügyek dolgában a helyzet magaslatán állhatsz, ami azt jelenti, most még talán a sült galamb is a szádba repülhet. A munkában változásra van kilátás.

Bak (december 22. – január 19.)

Bak jegyűként számolnod kell azzal, hogy a szerelem egén viharfelhők tornyosulhatnak. De az is lehet, hogy akivel most hoz össze a sors, azzal a személlyel ne tervezz hosszú távra. A munkában, megélhetésben viszont több dolog alakulhat a kedved szerint. Ha változtatni kívánsz, lépj a tettek mezejére, mert nagyon jó lehetőséget csíphetsz meg. Balesetveszélyes ez a hónap, nézz a lábad elé, és ne rohanj, ne kapkodj.

Vízöntő (január 20. – február 18.)

Vízöntő jegyűként kedvez az idő minden külfölddel kapcsolatos ügynek, legyen szó munkáról, kirándulásról, vásárlásról vagy üdülésről. Még az is lehet, ebben a hónapban olyan lehetőséget sodorhat utadba az élet, amely miatt örömödben talán fülig érhet a szád, és a biztonságérzetedre is nagyon jó hatást gyakorolhat. Váratlan találkozásban is részed lehet, amely miatt szintén örömöt érezhetsz.

Halak (február 19. – március 20.)

Halak jegyűként még az is lehet, a szerelem ege vakítóan kék lesz a számodra. De az is előfordulhat, az anyagi helyzetedben történhetnek olyan változások, amelyek miatt örömödben a föld felett lebeghetsz néhány méterrel. Nem kedvez az idő a külfölddel kapcsolatos ügyeknek, ha tanulmányokat folytatsz, nagyobb erőfeszítéseket kellene tenned a sikerért. Pénzügyeid viszont jól alakulhatnak.