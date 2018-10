Így illenek össze, vagy csöppet sem, a Vízöntővel a csillagjegyek

A Vízöntő csillagjegy pozitív tulajdonságai közé sorolható, hogy képes tanulni a hibákból, és nem csupán mer nagyot álmodni, hanem véghez is viszi azokat, hatása pedig civilizációkon át érezhető. Szabadgondolkodású, nem különösebben érdekli mások véleménye. Akár poénból is eltérő véleményt fogalmazhat meg, mondván, ne kontrollálja őt senki, semmilyen módon. Éppen ezért fölösleges bármilyen viselkedési tanácsot adni neki, azt majd ő eldönti magának. Markáns véleménye van, aminek persze bátran hangot is ad. A Vízöntő szeret elmélyülni a zenében, talán még hangszeren is játszik, de mindenképpen értékeli annak szépségét, hiszen esetében a zene a lelkéhez szól. A párkapcsolatban ugyanakkor nem mindenkivel illik össze. Te melyik kategóriába tartozol?

Így illik össze a Vízöntő a Kossal

Nem meglepő, hogy a Vízöntő és a Kos jól kijön egymással, egyfajta különleges kapcsolat alakul kettejük között. Mindketten szeretik a kalandot, függetlenek, és nem spórolnak energiákkal sem, ha valamilyen új dolgot kell kipróbálniuk. A gondot az okozza, hogy mindketten a vezető státuszt szeretnék maguknak, egyikük sem akar a hátsó sorban helyet foglalni. Jól működik közöttük a kémia, a kapcsolatukat sosem lehetne az „unalmas” jelzővel illetni. A másik csodálata akkor sem múlik el, amikor a romantikus időszak véget ér, sőt ők barátokként is jól meglesznek egymással.

Így illik össze a Vízöntő a Bikával

Esetükben két annyira különböző csillagjegyről van szó, hogy nehezen lehetne közös nevezőre hozni őket. A Vízöntő túlságosan is szabad gondolkodású és független a Bikához, aki inkább ragaszkodik a jól bejáratott dolgokhoz, a szokásaikhoz, jóllehet mindketten hajlamosak túl sokat időzni egy-egy tennivalóval. Megoldást jelenthetne, ha csak egy picit is hajlandóak lennének a párkapcsolatban a kompromisszumra, de erre makacsságuk miatt kevés az esély.

Így illik össze a Vízöntő az Ikrekkel

A Vízöntő és az Ikrek számos ponton passzolnak egymáshoz, így mentálisan, társadalmilag, érzelmileg és szexuálisan is. Olyan párost alkotnak, akiket minden partin szívesen látnak, hiszen mindketten szórakoztatóak, érdekesek. A Vízöntő nem szereti, ha folyton ellenőrzik, de az Ikrek is pontosan így érez. Féltékenységről szó sincs ebben a kapcsolatban, amit leginkább a szenvedély és a rajongás jellemez. Az Ikrek mindenben benne van, amíg az nem unalmas és megszokott, a Vízöntő pedig örömét leli abban, hogy izgalmassá, változatossá teheti a kapcsolatot.

Így illik össze a Vízöntő és Rák

A két csillagjegyet leginkább a zene szeretete, a szabadtéri programok iránti vonzalom köti össze. Míg a Vízöntőt az egész világ lázba hozza – beleértve minden élőlényt –, addig a Rák ennél szűkebb körre koncentrál, a szeretteire és a legközelebbi barátaira. A Vízöntőnek csöppet sincs ínyére, hogy a Rák kisajátítaná, és a közöttük lévő ellentétet csak fokozza a Vízöntő extrovertált, a Rák introvertált személyisége. A Rák nehezen tudja megemészteni, amikor a Vízöntő megbántja, amivel a kettejük közötti szakadék csak tovább mélyül.

Így illik össze a Vízöntő és az Oroszlán

A kettejük közötti kapcsolat valójában bármilyen irányt vethet. Miután mindkét csillagjegy a társaság lelkének számít, fantáziadús, elbűvölő, ebben könnyen közös nevezőre jutnak. Az Oroszlán számára a Vízöntő kicsit habókosnak, magának valónak tűnhet, és előfordulhat, nem kapja meg tőle, amire szüksége van: a ragaszkodást, a dicséretet. Miután mindkét csillagjegy vezető típus, könnyen rivalizálás alakulhat ki közöttük. Ám akár elmélyül a kötelék, akár nem, az egymás iránti tisztelet mindenkor jellemzi őket.

Így illik össze a Vízöntő és a Szűz

Bár mindkét csillagjegy gyors felfogású és önzetlen, nem mindig jönnek ki egymással. A Szűz túlságosan aggodalmaskodó, a részletekben elvesző a Vízöntő szemében, míg a Szűz meglehetősen liberálisnak és könnyelműnek tartja a Vízöntőt. A Vízöntőt nem tántorítja el, hogy akár az egész világgal szembe kell fordulnia, még ha nincs is igaza, míg a Szűz jóval pesszimistább beállítottságú, igyekszik életének minden egyes mozzanatát szabályozni, amennyire persze lehetséges.

Így illik össze a Vízöntő és a Mérleg

A két csillagjegy jól kijön egymással, izgalmas társasági életet élnek, a kulturális események kedvenc időtöltésüknek számítanak. Mindketten az eszükre hallgatnak, bár a Mérleg időnként kifejezi az érzelmeit is, amit a Vízöntő viszont feszengve fogadhat. A Vízöntő ugyanis nem szívesen beszél érzelmeiről, ami láthatóan nem zavarja a Mérleget, így több idő jut ugyanis olyan izgalmas témákról szót ejteni, mint a hátrányos helyzetűek életkörülményeinek javítása, a világ problémáinak megoldása. A két csillagjegy tanul egymástól, és szívesen megadják a másiknak, amire szüksége van.

Így illik össze a Vízöntő és a Skorpió

A két csillagjegy nem mondhatni, hogy jól kijönne egymással. Bár mindketten kitűnnek őszinteségükkel, megnyerőek, mégsem képesek együtt dolgozni. A Vízöntő függetlensége féltékennyé teszi a Skorpiót, míg a Skorpió szeszélyessége bosszantja a Vízöntőt. A Vízöntő imád szórakozni, ami aztán előhozza a Skorpióból a zöldszemű szörnyet. A Skorpió túlságosan szenvedélyes a Vízöntő számára, és bár nem szándékosan teszi, de a Vízöntő ketrecben érezheti magát mellette.

Így illik össze a Vízöntő és a Nyilas

A Vízöntő és a Nyilas annyira jól illenek egymáshoz, hogy néha úgy tűnik, mintha valóssággal összenőttek volna. Mindketten optimisták, függetlenek, vállalkozó szelleműek és imádnak emberek között lenni. A kettejük közötti kapcsolat izgalmakban, kalandokban, meglepetésekben, jókedvben bővelkedik, azonos hullámhosszon vannak humor dolgában is. Mindketten jobbá szeretnék tenni a körülöttük lévő világot, minél több kultúrát, embert akarnak megismerni, így bármilyen jellegű kapcsolat is alakul ki kettejük között, az biztosan hosszútávú lesz.

Így illik össze a Vízöntő a Bakkal

Ne akarj egy Vízöntőt és egy Bakot „összehozni” egymással. Barátként ők sokkal többre viszik, mint romantikus kapcsolatban. Mindez azért van, mert nagyon is különböznek egymástól. A Vízöntőt nem különösebben érdeklik a szabályok, a Bak viszont nagyon is tiszteletben tartja azokat. Előbbi számára nem létfontosságú az anyagi biztonság sem, míg utóbbinak az mindennél fontosabb. A Bak türelmes a Vízöntővel, ám óvatos is: időbe telik, hogy megbízzon benne. A Vízöntő csodálja a Bak fegyelmezettségét és becsvágyát, ám semmi másra nem vágyna jobban, mint hogy társa kicsit nagyobb sebességbe kapcsoljon.

Így illik össze a Vízöntő egy másik Vízöntővel

Az esetek többségében a két azonos csillagjegy tökéletesen kijön egymással. A két Vízöntő vidám, szabadgondolkodású, és nem sértődnek meg a másik szarkasztikus megjegyzésein. Számukra valójában tabuk sem léteznek, bátran feltárják egymás előtt lázadó jellemüket, nem tartanak attól, hogy ezen a másik megütközne. Lehet, hogy időnként kiszámíthatatlanok és kíméletlenül őszinték, de mégis hogyan lehetne erre a két imádni való és különc alakra haragudni?

Így illik össze a Vízöntő és a Halak

Elsőre azt is feltételezhetnénk, mivel két leleményes, mindenkiben a legjobbat kereső, emberséges csillagjegyről van szó, ők ketten kiválóan passzolnak egymáshoz. Szó sincs erről. A Vízöntő a Halak birtoklási vágyát fojtónak érzi. A Halak ugyan megérti, hogy a Vízöntőnek szabadságra van szüksége, ám ezt érzelmileg képtelen megemészteni. A Vízöntő ugyanakkor a Halak érzelmi szükségletével nincs kibékülve, aki jóval több figyelmet és odaadást, szeretetet várna tőle, mint amit képes megadni neki. Emiatt pedig a Halak boldogtalannak, értéktelennek érzi magát a Vízöntő mellett.

(via your tango)