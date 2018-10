Napi horoszkóp 2018. 10. 31.: A szerda a szép szavak, a szép ígéretek napja

Könnyű nagy szavakat használni, és könnyű nagy ígéreteket tenni ezen a hosszú hétvégén. Könnyű mondani és könnyű ígérni, amit a másik hallani akar. De vajon be is tudod tartani az ígéreteidet? És vajon mások megtartják az adott szavukat? Légy óvatos, mert az is lehet, hogy most inkább mindent felrúgnak.