Heti holdhoroszkóp 2018. október 31–november 6.: Az elengedésben segít most sokat a Hold

SZERDA – október 31.: Amennyiben ma szeretnél hajat vágatni, biztos lehetsz benne, hogy dúsabb, élettelibb és még ragyogóbb lesz a hajad, ugyanis a mai Oroszlán fogyó Hold valóságos sörényt varázsol neked. Ám mára a hagyomány kertészeti tilalmat javasol, ha van kerted, mindenképpen érdemes megfogadnod a tanácsot.

CSÜTÖRTÖK – november 1.: Mindenszentek napján a keresztények azokat a szenteket ünneplik, akiknek nem jutott külön nap a Gergely naptárban. A Hold ma is egész nap az Oroszlánban jár, ezért talán picit nehezebb lehet befelé figyelned. A fogyó Hold ugyanakkor segít az elengedésben, segít jobb hangulatba kerülni.

PÉNTEK – november 2.: Halottak napján elhunyt szeretteidre emlékezhetsz. De azért érdemes önmagaddal és a jelennel is foglalkoznod. Ma is vágathatod, festetheted a hajadat. Péntek vénuszi nap, ezért valójában bármilyen szépítkezésre tökéletes. Ápolhatod a körmeidet, a bőrödet. A hosszú hétvége közepén minderre jut időd.

SZOMBAT – november 3.: A Szűz Hold alkalmas, hogy gondoskodj a madarakról. Más most érdemes feltölteni eleséggel a madáretetőt, de kiakaszthatsz a kertbe összepréselt magokból álló golyót is. A hajvágás, hajfestés és dauerolás mai is aktuális. Persze ezen a hosszú hétvégén is érdemes élményekkel feltöltened magadat. Használd ki a szokatlanul enyhe időt.

VASÁRNAP – november 4.: Délelőtt 10 órától a Hold a levegős Mérlegbe lépve kedvez az alapos szellőztetésnek, a nagytakarításnak. A fogyó Hold ugyanakkor a selejtezést is erősen támogatja. Ma minden felesleges holmitól könnyedén megszabadulhatsz. Nem kell kidobnod, el is ajándékozhatod azt, amire már nincs szükséged. Gondolj bele, milyen nagy örömet okozol ezzel másoknak…

HÉTFŐ – november 5.: A Hold ma azt javasolja, hogy szellőztess, takaríts, süss kenyeret vagy süteményt, használj arcpakolást, de még virágot is gondozhatsz, ültethetsz. Mindez a környezeted és önmagad szépítéséről, nem mellesleg a harmónia megteremtéséről szól. Már csak ennyitől is mindent sokkal szebbnek fogsz látni.

KEDD – november 6.: Egyetlen nappal újhold előtt a legerősebb a fogyó Hold hatása. Méregtelenítésben és selejtezésben kiemelkedően hatékony leszel ma. Mostantól rohamosan csökken a napi maximum-hőmérséklet. Szóval elkezdheted felkészíteni a kertet, a balkonod növényeit a fagyos éjszakákra.

Erre figyelmeztet a heti holdnaptár