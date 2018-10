Ma van 2018 utolsó tízmilliószoros napja

A tízmilliószoros napok a buddhista filozófiához, valláshoz kapcsolódnak. A hívek Buddha életének legfőbb eseményeire emlékeznek ezeken a különleges napokon. Minden évben négy bámulatos energiájú napot ünnepelnek.

Ezt jelentik a tízmilliószoros napok

Az első napon a tibetiek Buddha csodáit ünneplik. A második napon Buddha születésnapját, amely egyúttal megvilágosodásának napja is. Az év harmadik tízmilliószoros napján arra az eseményre emlékeznek, amikor Buddha visszatért a tanításhoz, követőit pedig beavatta a Négy Nemes Igazság tanába. Ekkor forgatta meg a először a Dharma, vagyis az Igazság kerekét. A negyedik napon a legendák szerint Buddha az istenek birodalmába látogatott.

A gondolatok ma tízmilliószoros erővel hatnak

A tízmilliószoros napok az év ritka pillanatai. Már csupán ezért is érdemes a mai napon száműznöd magadból a negatív gondolatokat és érzelmeket, és helyettük tudatosan a jóra, a pozitívra helyezni a hangsúlyt. Gyorsan megtapasztalhatod, hogy önmagában ettől is mennyivel jobban érzed magad ezen az október végi kedden. Idén a mai az utolsó tízmilliószoros nap, ezen a napon a gondolataid tízmilliószoros erővel hatnak. Ma tedd azt másokkal, amit önmagadnak kívánnál. Ma a szeretet vezéreljen téged. A jó cselekedetek is tízmilliószoros erővel hatnak, és térnek vissza hozzád.

A tízmilliószoros napon te is kívánhatsz

Kívánj a tízmilliószoros napon valamit, amit igazán szeretnél megvalósítani. Érdemes megadnod a módját ennek a kívánságnak. Gyújthatsz füstölőt, gyertyát, illóolajat párologtathatsz, sőt virágokat is tehetsz az asztalra. Ma felajánlhatod a szeretetedet, önzetlenül tehetsz önmagadért, és persze másokért is. Légy ma kedves és figyelmes önmagadhoz, engedd meg magadnak a jót. Ezen a napon kijár a kényeztetés. Így teremtheted meg magadnak, így vonzhatod be mindazt, amire igazán vágysz.