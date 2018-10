6 jelből ismerheted fel a valódi spirituális mestereket

1. jel: A valódi spirituális mester nem ítélkezik

Mindegy, hogyan öltözöl, milyen iskolát végeztél, a valódi spirituális tanító nem ennek alapján ítél meg téged. Ő pontosan tudja, az életednek csak egy szakasza, amin épp keresztül haladsz, és akárhol is tartasz, ez is az utad része.

2. jel: A valódi spirituális mester hiperérzékeny, de nem adja át magát az érzelmeknek

Bár minden körülötte lévő történésre rendkívül érzékeny és empatikus, a spirituális mester nem érzelmekkel reagál ezekre az impulzusokra. Inkább mint egy megfigyelő próbál segíteni neked is és persze önmagán is.

3. jel: A valódi spirituális mester természetes érzékkel tanít

Aki spirituális tanítónak született, biztosan érzékletesen, egyszerűen és természetesen fejezi ki magát. Nagyszerű érzékkel inspirál másokat, és a tudását is tisztán képes átadni. Pontosan tudod és érted, miről beszél, pedig szavainak igen erős a hatása.

4. jel: A valódi spirituális tanító nem ragaszkodik semmihez

A valódi spirituális tanítómesterek pontosan tudják, az életben minden múlandó, ezért őket nem különösebben érdeklik az anyagi javak vagy az örök fiatalság titka. Inkább a lelki életükre fókuszálnak, mintsem arra, hogy mennyire fényűző otthonban élnek.

5. jel: Az igazi spirituális tanító a szeretet megtestesülése

A guruk közelében mintha vibrálna a levegő, miközben mégis a végtelen biztonság és bizonyosság érzetét keltik. Hogy miért? Mert rátaláltak az egység érzésére, és ezért képesek feltétel és korlátok nélkül szeretni. Mindenkit.

6. jel: Az igazi spirituális tanító tiszteli a környezetét és a természetet

Az egység érzéséből fakadóan a valódi spirituális mester a természetre is úgy tekint, mint amelynek ő is a szerves része, amellyel egységben él. Tiszteli a bolygót, környezettudatosan él, és pontosan erre biztatja a tanítványait is.

