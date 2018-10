Napi kínai horoszkóp október 29.: Te is szerethető vagy

Igen, te is szerethető vagy. Te is megérdemled a feltételek nélküli szeretetet. Szeresd önmagadat, és mások is elfogadnak téged. Ez a mai nap legfontosabb üzenete a kínai horoszkóp szerint. Ugye megfogadod a javaslatokat?