Heti horoszkóp október 29. – november 4.: Örömöket tartogat az újabb hosszú hétvége

KOS

Ez már a második rövid munkahét lesz. A hét elején, október utolsó napjaiban nem lesz könnyű koncentrálnod a munkádra, mert folyton a családon és az otthonodon jár az eszed. Embert próbáló bolygószembenállások lesznek hétfőn és kedden. Közben szerencsére akadnak kedvező fényszögek is, ezért nem lesz lehetetlen teljesíteni az előtted tornyosuló feladatokat. Csütörtökön nemcsak november kezdődik, hanem a hosszú hétvége is, péntektől egyre kiegyensúlyozottabbá válsz, a vasárnap pedig már a szerelemről szól…

BIKA

Hétfőn és kedden is lesznek olyan bolygószembenállások (Hold–Szaturnusz, Hold–Plútó), amelyek balesetveszélyt szimbolizálnak. Szerencsére segítenek neked a szerencsés fényszögek, vagyis valójában nincs mitől tartanod. Elég, ha óvatosan közlekedsz. Szerdán, a hosszú hétvége előtti napon összetűzésbe kerülhetsz a pároddal egy Vénusz–Uránusz-szembenállás szerint. Tegyél meg mindent, hogy erre ne kerüljön sor. A hosszú hétvégén jusson időd takarításra és lustálkodásra is! Mindben támogat egy szuper bolygóháromszög.

IKREK

Október meglehetősen csapadékosan búcsúzik a vizes jegyekben járó bolygók szerint. Szerdán nagy változásokra kell számítanod, ugyanis egyetlen napon belül két bolygó, a Vénusz és a Merkúr is jegyet vált. Előbbi a szerelmi életedet élénkíti fel, utóbbi a vállalkozó kedvedet és az életörömödet hozza vissza. A hosszú hétvége, november eleje az otthonodról, a családodról szól. Bőven lesz időd, hogy szépítsd az otthonodat, és sokat legyél a szeretteiddel. Vasárnap mozdulj ki – javasolja a Mérlegbe lépő Hold…

RÁK

Ne lepődj meg, ha hétfőn és kedden megtámadva érzed magad. Két bolygószembenállás mutatja ezt, közben szerencsére minden bolygószembenállást tompít több kedvező fényszög is. Így mégsem olyan nyomasztó az egész, megúszhatod a hét első napjait sértődés nélkül. Szerdán a Vénusz visszalép az otthonodba, és visszahozhat egy olyan családtagot, akit régen láttál. A hosszú hétvége elegendő időt biztosít, hogy mindent megbeszéljetek. Ezzel párhuzamosan azért szakíts időt magadra is. A négy napba ennek is bele kell férnie…

OROSZLÁN

A hét elején, október végén a bolygószembenállások (Hold–Szaturnusz, Hold0Plútó) szerint vigyáznod kell az egészségedre. Szerdán egy másik bolygószembenállás (Vénusz–Uránusz) szerint ingerült leszel, mert úgy érzed, nem tudsz egyszerre helytállni otthon és a munkában. Csütörtökön kezdődik a november. Az első napon a Mars provokációt jelez, jól tennéd, ha nem vennéd fel a kesztyűt. Pláne nem a bokszkesztyűt. Újabb négynapos hosszú hétvégét ünnepelhetsz. Végig nyugodt leszel a föld jegyben járó bolygóknak köszönhetően.

SZŰZ

Ismét rövid a munkahét, hosszú a hétvége, rád mégis ugyanannyi munka vár, ami könnyen lehangolhat. Jóllehet lesznek kedvező fényszögek, amelyek tarthatják benned a lelket, persze csak akkor, ha hagyod. A hosszú hétvége előtti utolsó napon egy Vénusz–Uránusz szembenállás balesetveszélyre hívja fel a figyelmedet. Közlekedj éberen! November első napjától békés hangulat száll meg. A hosszú hétvégéd jó hangulatúnak ígérkezik, csupán szombaton reggel kell észnél lenned, amikor egy Hold–Neptunusz szembenállás veszekedést jelez…

MÉRLEG

Valószínűleg hétfőtől nemcsak a hosszú hétvégét fogod várni, hanem a szerdai napot is. Bolygód, a Vénusz visszalép, hazatér a Mérlegbe, ami egyfajta kárpótlást jelent a számodra. Olyan esélyt kapsz vissza, amit elveszettnek hittél. Élj vele, de ne élj vissza vele! A hosszú hétvégéd lustálkodással indul, muszáj kipihenned magad, hiszen csak utána lesz erőd és energiád minden máshoz. Valójában vasárnaptól találsz önmagadra, amint a Hold is a Mérlegbe lép. Minden aktivitást halaszthatsz a hét utolsó napjára…

SKORPIÓ

Vigyázz, mert hétfőn és kedden is lesznek olyan bolygószembenállások, amelyek óvatosságra intenek a közlekedésben. Szerencsére lesznek szerencsés fényszögek, amelyek védőburkot vonnak köréd. Szerdán egyetlen napon belül két bolygó lép ki a Skorpióból: reggel Merkúr, este pedig Vénusz, ami légüres teret teremthet. Aggodalomra még sincs okod. Fogd fel úgy, kapsz időt átgondolni, mit mondasz (Merkúr), és mit szeretnél (Vénusz). A hosszú hétvége elég hosszú lesz ahhoz, hogy beleférjen a takarítás és a lazítás is.

NYILAS

A hét eleje, október utolsó napjai anyagilag jelentenek kihívást neked. Észszerűsítsd a kiadásaidat, nehogy mínuszba kerülj. Szerdán izgalmas égi esemény villanyoz fel, hiszen a Merkúr belép a Nyilasba. Innentől megered a nyelved, sokkal szívesebben és könnyebben beszélsz. Csütörtökön nemcsak a november kezdődik, hanem a hosszú hétvége is. A föld jegyben járó bolygóknak köszönhetően eléggé lelassulsz, és nehézkessé válsz. Ez most kivételesen nem baj, ha nem viszed túlzásba. Vasárnap azért érdemes kimozdulni otthonról.

BAK

Két bolygószembenállás (Hold–Szaturnusz és Hold–Plútó) azt jelenti, a hét legelején valaki felbosszanthat. Ne engedd, hogy bárki is kihozzon a sodrodból. Közben olyan előnyös fényszögek is lesznek az égen, amelyek az irritáló hatást tompítják, vagyis nem elkerülhetetlen a mérgelődés. Csütörtöktől jön a második hosszú hétvége, ami ugyanakkor egy hatalmas föld bolygóháromszögnek (Hold–Uránusz–Szaturnusz és Plútó) köszönhetően mesésnek látszik. Nem lehet kibillenteni téged. Vasárnap még aktívabb és még nyitottabb leszel…

VÍZÖNTŐ

Október utolsó napjai számodra túl érzelgősnek tűnnek. Nem kell egyetértened azokkal, akik szentimentálisak, de kritizálnod sem kell őket. A hosszú hétvége, november első napja óriási feszültséget hoz neked, egy Hold–Mars szembenállás szinte elkerülhetetlenné teszi a nézeteltéréseket. A folytatás sokkal harmonikusabbnak látszik a föld jegyben járó bolygóknak köszönhetően, amitől ugyan kissé elnehezülhetsz, de nem baj, ennek is megvan az értelme. Vasárnap végre ismét önmagad lehetsz a Mérlegbe lépő Hold szerint.

HALAK

Imádni fogod október utolsó napjait, mert a vizes jegyekben járó bolygók (Hold, Nap, Vénusz, Merkúr, Jupiter és Neptunusz) összefognak, és támogatnak téged. Ez felemelő érzés lesz, ami minden feszültségen átsegít. A hosszú hétvége előtt, szerdán egy Vénusz–Uránusz szembenállás balesetveszélyes helyzetet jelez. Vigyázz nagyon! A hosszú hétvége hedonista élvezetek jegyében telhet. Főzz, süss valami finomat! Kísérletezhetsz már most a karácsonyi finomságokkal is. Szombaton egy másik bolygószembenállás viszályt jelez. Légy résen!