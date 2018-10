Az önelfogadás útján… Ezt javasolja a horoszkóp a csillagjegyeknek

Nem egyszerű elfogadni a gyengeségeket, a hiányosságokat. Pedig bárki hibázhat, bárki küzdhet problémákkal és mindenkinek lehetnek jobb vagy rosszabb napjaik. Érdekes módon másokban könnyebb meglátni a szépséget, a jó tulajdonságokat, az egyediséget. Szeretteid sikereinek szívből örülsz, drukkolsz nekik, ha kell, támaszt és vigaszt nyújtasz. Ha másokban képes vagy meglátni a jót, önmagadban is meg tudod találni. A kérdés az, hogyan vágj bele… Íme a horoszkóp leghasznosabb tippjei.

A Kos

Gyakran túlzottan is szigorúan ítéli meg önmagát a Kos. Toleránsabbnak kellene lenned és több szeretettel közelíthetnél magadhoz, épp úgy, mint ahogyan a barátokkal, a családtagokkal viselkedsz, mert így sokkal hamarabb észrevehetnéd a saját nagyszerű tulajdonságaidat is. Nem segít, ha folyton nyomás alatt tartod magad, hogy a céljaidat mielőbb elérhesd, hiszen türelemre van szükséged, és arra, hogy időnként megállj, élvezd a célhoz vezető út pillanatait. Röviden: “Legyél toleráns önmagaddal szemben!”

A Bika

A Bika úgy véli, ha segítséget kér, az a gyengeség jele. Érdemesebb lenne elfogadnod a feléd nyújtott kezet, főként, ha a szeretteid teszik, amiért csöppet sem kell szégyenkezned. Nem szabadna szem elől tévesztened, hogy időnként tanulni jóval kifizetődőbb, mint tanítani… A tipp tehát: “Tanulj meg segítséget kérni szégyenérzet nélkül…, és légy rá nagyon büszke!” A segítségkérés nem tesz tehetetlenné, éppen ellenkezőleg.

Az Ikrek

Mintha mindig egyfajta idegfeszültségben élnél, gondolataidban mérföldekkel előbbre jársz a jelenhez képest, avagy azokból a legsötétebb kép rajzolódik ki. Ikrek jegyűként hajlamos lehetsz az önmarcangolásra vagy azért, mert valamit elfelejtettél, vagy mert valamilyen ígéretet nem tartottál be. Íme a jó tanács: “Változtass nézőpontodon! Ahelyett, hogy a negatív gondolatokra koncentrálsz, inkább arra kellene időt és energiát szánni, milyen úton éred el a célokat. Szabadulj meg a nyomasztó érzésektől! Kizárólag a pozitív és hasznos dolgokra gondolj, űzd el a negatív érzéseket!”.

A Rák

Rák jegyűként az önbecsülésedet egy sinus-görbéhez is lehetne hasonlítani, a jó hírek a magasba repítenek, a rosszak a mélybe húznak. Felesleges azonban a jókedvhez, néhány kiló leadásához, vagy az álommunka megszerzéséhez kötnöd, hogy szereted-e magadat vagy sem. Érdemesebb lenne a jó tulajdonságaidra összpontosítani, és nem a hibákra, illetve arra, amivel rendelkezel, és nem arra, amid még nincs meg. Íme a tipp: “Szeresd magad feltételek nélkül, s ne várd meg, míg valamilyen kedvező esemény történik az életedben. Tanuld meg szeretni az életet, s azt, aki te vagy!”.

Az Oroszlán

Oroszlán jegyűként a tükör a legjobb barátod lehetne, ha megtanulnád megfelelően használni. Nem kell mást tenned, mint a tükörbe nézve számba venni, miért tisztelheted, miért csodálhatod saját magadat, mindenfajta hízelgés nélkül. Akár hangosan is kimondhatod a gondolataidat, az érzéseidet, vagy azt, hogy melyik tulajdonságaidat szereted. A jó tanács: “Nézz tükörbe, tanuld meg szeretni magadat! Felejtsd el, a többiek mit gondolnak rólad, mit mondanak neked!”.

A Szűz

Szűz jegyűként igen kritikus vagy saját magaddal szemben, éppen ezért az önbecsülésed időnként lufi módjára pukkad ki. Felesleges neheztelned magadra, hiszen a kritikus szem a legkevésbé konstruktív. Többet érnél el, ha úgy szeretnéd magadat, amilyen vagy, mind fizikai, mind erkölcsi értelemben. A negatív gondolatok, amelyeket folyamatosan küldözgetsz magadnak, ártalmasak, és hátráltatnak a fejlődésben, az előrejutásban. A tipp: “Fejezd be a folyamatos önkritikát, hogy semmi sem elég jó neked! Tanuld meg elfogadni magad olyannak, amilyen vagy, hogy minden nehézség nélkül megtaláld a helyes útirányt.”.

A Mérleg

Mérleg jegyűként erős benned a hajlam, hogy a lehető legrosszabb verziót lásd magad előtt, ami aztán megrémít, sőt le is blokkol téged. Pánikroham, vagy bármilyen pesszimista gondolat esetén csak hunyd le a szemed, és az életed legboldogabb pillanataira gondolj, legyen szó utazásról, gyerekszületésről, bármiről, ami örömmel tölt fel. A borúlátó gondolatokat könnyedén elűzheted. A jó tanács: “Ne rémiszd magad, és ne gondolj azonnal a lehető legrosszabbra! Üldözd el negatív üzeneteket, és visszatér az önbizalmad!”.

A Skorpió

Túl nagy jelentőséget tulajdonítasz Skorpió jegyűként a múltban, a gyerekkorodban elkövetett hibáknak. A múlt elmúlt, már rég nem az vagy, aki akkoriban voltál, hiszen az idő múlásával nagyon is sokat változtál, mint ahogy minden más is megváltozott körülötted. Éppen ezért teljesen felesleges a múlton keseregni, újra és újra lepergetni magad előtt, mintha filmet néznél az egykor történteket. Íme a hasznos tanács: “Tanulj megbocsátani saját magadnak! Azt nem lehet vitatni, követtél el hibákat a múltban (mint ahogy mindenki más is), de teljesen fölösleges emiatt büntetni magadat. A múltat hagyd a múltban, nézz a jövőbe!”.

A Nyilas

Nyilas jegyűként hajlamos lehetsz túlzottan is ostorozni magadat a múltban hozott rossz döntések, kudarcok miatt. Mivel akkoriban azért döntöttél úgy, mert azt láttad megfelelőnek, fölösleges emiatt szégyenkezned, bosszankodnod. Végül is, változtatni már úgysem tudsz, a kesergés meg nem vezet semmire. A tipp: “Ne szégyelld magad a múltbeli rossz döntéseid miatt. A hibák elfogadása csak még erősebbé tesz.”.

A Bak

Túlságosan szigorú vagy önmagadhoz. Bak jegyűként nagyon is pozitívan hatna az önbecsülésedre, ha gyakran gondolnál az életed örömteli pillanataira. Több időt kellene szánnod mindarra, amit szívesen csinálsz. Minél többet nevetnél, minél inkább tudnál felszabadultan örülni, annál jobban éreznéd magad a bőrödben. Íme a jó tanács: “Engedd be a derűt a mindennapokba! A vidámság ragadós, a nevetés a legjobb gyógyszer, hidd el, egészen más fényben látod majd magadat, az életedet!”.

A Vízöntő

Gálánsabbnak kellene lenned magaddal. Vízöntő jegyűként hidd el, nemcsak az első hely, vagy egy másik személy dicsérete lehet alkalom arra, hogy erősítsd az önbecslésedet. Ehelyett gratulálj magadnak minden egyes alkalommal, amikor valamilyen sikerélményt, haladást értél el az életedben, dicsérd magad minden egyes pozitív eseménynél, és felejtsd el, hogy csak a nagy diadalmak számítanak. A mindennapok apró győzelmei ugyanolyan fontosak. Így hangzik a tipp: “Dicsérd magad nap mint nap, legyél büszke magadra a tetteidért, a sikereidért, még ha aprónak is tűnik. Minden csak hozzáállás kérdése!”.

A Halak

Halak jegyűként békülj ki magaddal, a testeddel, és az önszeretetet is más színben tüntesd fel. Tested minden egyes milliméterét fogadd el, szeresd önmagadat, megérdemled. Mások véleményét meg engedd el a füled mellett. A sztereotípiákkal, az elvárásokkal a lehető leggyorsabban számolj le, nem éri meg azokra időt pazarolni. A jó tanács: “Hordozd magadat a tenyereden! Tanuld meg elfogadni magad, békülj ki a testeddel, az úgy jó, ahogy van!”.

(via msn)