Hétvégi szerelmi horoszkóp október 27–28.: Rád ragyog a szerelem csillaga?

Kos

Szinte megbénít a felismerés, hogy eddig nem azt kaptad az élettől vagy a szerelmedtől (esetleg a családodtól), amire vágytál. Nyugalom, közel a javítási és helyreigazítási lehetőség. Egyelőre csak az a dolgod, hogy felismerd, mi az, amin szeretnél változtatni. Hamarosan eljön a változtatás ideje is.

Bika

Szenvedélyes szerelemre vágysz, de közben persze biztonságot és anyagi jómódot is szeretnél magadnak, ezért tulajdonképpen szívesen kérnél már az első randin szakmai önéletrajzot és bankszámlakivonatot. A hétvége legjobb tanácsa szerint válaszd szét a szív dolgait a pénzügyektől. Ne pénztárca, hanem szív alapján válassz szerelmet.

Ikrek

A legszívesebben szövetségre lépnél a szerelmeddel, vagy ha nincs szerelmed, most úgy gondolsz a párkapcsolatra, mint egy harcos szövetségre a világ ellen. A párkapcsolat azonban nem szólhat a harcról. Annak az élet élvezetéről, a boldogságról, a kommunikációról és az egymásban való feloldódásról kellene szólnia.

Rák

Talán megtehetnéd, hogy figyelmen kívül hagysz egy lehetőséget a flörtre vagy ajánlatot a szerelemre. De miért hagynád figyelmen kívül? Szerelmes hétvége áll előtted, és most felpezsdül a szerelmi életed. Persze abba is lehetsz szerelmes, azzal is elmélyülhet a kapcsolatod, akivel már régóta együtt vagy.

Oroszlán

Romantikusabb vagy, mint az elmúlt időben bármikor, ami azért nagyon meglepő, mert mostanában inkább cinikus és életunt voltál. A hétvégén újra megszeretheted az életedet, és újra úgy dönthetsz az élet napos oldala mellett. Ott pedig a szerelem vár rád. Új szerelem, hisz a régiek talán már mind elfáradtak.

Szűz

Van a tarsolyodban néhány trükk, amiket eddig azért nem akartál bevetni, mert a játszmamentességre törekszel. Néha azonban elő kell venni ezeket a trükköket. Néha merésznek kell lenni. Néha nagyot kell álmodni, és néha még nagyobbat kell lépni. A hétvégén legyél bátor, mert a bátorságod meghozza, amire mindig is vágytál.

Mérleg

Amikor már azt hitted, hogy mindent tudsz a szerelemről, az teljesen új arcát, teljesen új színét mutatja meg előtted. Amikor azt hitted, hogy a szerelem nem lehet ennél színesebb, megtapasztalod azt a lángolást, amit eddig csak filmekben láttál. A hétvége különleges élményekkel vár téged és a szerelmedet.

Skorpió

A szerelem berobban az életedbe. Különösen igaz ez akkor, ha te magad nem számítottál volna erre. Most a párkapcsolat és az erotika mindenképp a hétvégéd központi témái lesznek. Érdemes átgondolnod, hogyan csempészhetnél több erotikát és intimitást az életedbe, hiszen ezekre vágysz egyre jobban.

Nyilas

Sokféle szerelem létezik, és mindenkinek kicsit más az ideális szerelem. Lassan elkezded megtanulni, milyen az a szerelem, amelyre te vágysz. Lassan elkezded megtanulni, melyek azok a szabályok, amelyekre neked van szükséged. Merd alkalmazni a tanultakat, és merd a kezedbe venni az életedet!

Bak

Úgy érezheted, mintha lemaradtál volna a nagy buliról. Úgy érezheted, mintha nem kapnád meg, amit ígértek neked. Ha most valaki nem őszinte veled, ha most valaki elmismásolja az ígéreteit, akkor nem érdemes századik esélyt adnod. Végre a boldogságnak és az igazmondó társaknak kellene esélyt adnod.

Vízöntő

Nem biztos, hogy közös nyelvet beszélsz a szerelmeddel. Érdemes lenne ezért most egyeztetnetek. Na jó, nem hivatalos tárgyalásra gondolok, inkább arra, hogy lesd el az ő szavait, tudd meg, mit ért egy-egy kifejezés alatt, és kezdd el megtanulni az ő nyelvét. Pont úgy, ahogyan idegen nyelvet tanulnál meg.

Halak

Szeretnél szerelmes lenni, de nem veszed észre, mindig a rossz emberbe szeretsz bele. Valójában először önmagadba kellene beleszeretned. Először te magad válj azzá az emberré, akiről azt gondolod, milyen szerencsés, akivel együtt van, akibe beleszeret, aki szeretheti őt. Ha megszereted magad, megérkezik a szerelem, amiről álmodsz.