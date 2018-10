Ezeket a csillagjegyeket megviseli a Skorpió hava

A Kos változtat a Skorpió havában

A Kos és a Skorpió uralkodó bolygója a Mars, vagyis a két csillagjegyben nagyon sok a közös vonás az ellentétek ellenére is. A Skorpióban járó Nap ugyanakkor a nyolcadik házadra vetít fényszöget, amitől kicsit sem érzed jobban magadat, sőt szokatlanul kedvetlen és morcos lehetsz. Mégis jobb, ha nem gondolod és nem értékeled túl mindazt, ami épp veled történik, a mostani nyomásnál sokkal erőteljesebbet is átvészeltél már. A Skorpió havában fordulj egy kicsit befelé, próbálj lassítani, visszafogni magadat, változtass mindazon, ami már nem szolgál téged. November 8-án a Jupiter a saját jegyébe, a Nyilasba lép, ami ismét jobb kedvre derít téged, nem mellesleg izgalmas utazásban lehet részed. Ugye addig csak kibírod valahogyan?…

Az Oroszlán az otthon melegére vágyik

Oroszlán jegyűként te is nehezebben élheted meg a Skorpió havát. A Nap az ötödik házadra vetít most kellemetlenebb fényszöget, ami a családdal kapcsolatos életterület. Talán most még bulizásra sem vágysz olyan nagyon, inkább az otthon nyugalmában egyedül vagy a szeretteid körében töltenéd az időd nagyobb részét. Te nem az a típus vagy, aki bezárkózik, neked szükséged van a nyüzsgésre, a vidámságra, és egyébként is életed egyik legjobb halloweenjére számíthatsz idén. Az igaz, a Skorpió hava téged is befelé fordulás, az önismeret felé irányít. Nincs miért aggódnod, a családod támogat, ott van melletted, ennek a hónapnak meg egyébként is gyorsan vége lesz. A Nyilasba lépő Jupiter és Nap kihoz a depressziós hangulatból.

A Nyilasnak pihenésre van szüksége a Skorpió havában

Nyilas jegyűként nagyon sokat pörögtél és fogsz is hamarosan újra. Addig meg nem árt kis szünetet tartanod. A Skorpió hava megviselheti a lelkedet, talán nem tudod, miért is érzelmi hullámvasút most az életed. Nem tart sokáig az érzelmi mélypont, hiszen november 8-án uralkodó bolygód, a Jupiter hazatér, míg november 21-én a Nap is a jegyedbe lép, és igazán sikeres és gyümölcsöző időszak vár rád. Addig viszont próbálj lassítani, nézz önmagadba, és pihenj minél többet, töltsd fel az akkumulátorokat, szükséged lesz rá. Most ne akarj menni, azzal csak magadnak ártanál. A legjobb, ha kikapcsolsz, lazítasz, és kicsit elmélyülsz a lelkedben. A Skorpió hava ezt kívánja, ezt kéri most tőled.

(via elite daily)