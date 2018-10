Az asztrológia szerint ez a csillagjegy a legokosabb

Egyrészről szégyenlős és visszafogott, másrészről ugyanakkor rendkívül különc és energikus. A Vízöntő a levegős jegyek közé tartozik, ezért nem véletlen, hogy alapvetően gondolkodó, elmélkedő típus. Nagyon magas intellektus jellemzi, zseniális a megoldóképessége, könnyen átlát a problémákon, nem mellesleg mindenkinél jobban vágyja és igényli a függetlenséget, az önállóságot.

A Vízöntő tele van ötletekkel

A Vízöntő intuíciója bámulatos, de legalább ennyire gondolkodik logikusan is. Az asztrológia szerint ő a legokosabb, a legintelligensebb csillagjegy. Mindenkor a szokatlant, az egyedit keresi, új utakat, új eszméket, új ötleteket gyűjt. Ő nem követi a divatot, hanem teremti azt. Nála gyakran megesik, hogy meghökkentő és nagyon egyedi öltözetet választ. Ami elsőre bizarrnak tűnhet, az nem sokkal később a trend lesz.

A Vízöntő nyomokat hagy

Az is biztos, az első találkozást követően nem könnyen felejted el őt. Nagyon sokan csodálattal figyelik minden lépését, és nem is véletlenül. Barátságos, nagyon szerethető típus, kedves és segítőkész. A szerelemben eleinte inkább visszafogott és bizalmatlan. De ha el tudod varázsolni az elméjét, nyert ügyed van nála. Ugyan a párkapcsolatban is igényli a szabadságot, mégis nagyon kitartó és hűséges lesz, amikor „ajtó-ablak” nyitva van. A bezártságot, az elvárásokat, a kötöttségeket nagyon rosszul viseli, ilyenkor fogja menekülőre.

A Vízöntő okos és tehetséges

A Vízöntő nagyon kreatív típus. Egyedi és különleges látásmóddal rendelkezik. Amit kiad a kezéből, az csak rá jellemző, mintha a saját védjegye lenne. Egyedi a stílusa, senkiéhez sem hasonlítható. Remek érzéke van a fotózáshoz, az íráshoz, a tanításhoz, de kiváló színész, sőt pilóta is válhat belőle.

