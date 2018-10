Ellenség vagy barát? Ezeknél a csillagjegyeknél törékeny a határ

Minden csillagjegynek megvan a maga „barát-ellensége”. Az Ikrek és a Szűz képes közös nevezőre jutni egymással, sőt mély barátság is szövődhet közöttük, ám személyiségük, értékrendjük különbözősége okán szinte mindenkor ott lebeg fejük felett Damoklész kardja. Elég egy apró szikra, és könnyen kitörhet a vulkán.

Íme a csillagjegyek „legbarátibb” ellensége. Választ kaphatsz arra is, vajon mi hozza őket össze, és mi az, ami szakadékot képezhet közöttük.

A Kos és a Bak kapcsolata

Miért barátok?

Ha elszánt párosra vagy kíváncsi, elég egyetlen célt és határidőt kitűzni a Kos és a Bak elé, majd elégedetten hátradőlhetsz a foteledben. A Kos féktelen energiája jól kiegészíti a Bak makacsságát. Lehet, közben egymás idegeire mennek, de amíg a célok megegyeznek, addig gond nélkül szelik együtt a hullámokat.

Miért ellenségek?

A Kos a szabályokat csak iránymutatóként használja, a Bak viszont az első betűtől az utolsóig eleget tesz azoknak. Ez a nézeteltérés könnyen konfliktushoz vezethet kettejük közöttük. A Kos szíve szerint átsiklana valamint, amit viszont elfelejt a Bak orrára kötni. Előfordul, hogy a Bak a basáskodó, idősebb testvér szerepében tetszeleg a „nemtörődöm” óvodásként kezelt Kossal szemben.

A Bika és a Vízöntő kapcsolata

Miért barátok?

Amikor a Bika feldühödik valamin, a Vízöntő a barátjánál keres vigaszt, és mivel a pártjára áll, biztosítja egyetértéséről, ezért a Bika igazolva látja a haragját – máskülönben kénytelen lenne azt lenyelni.

Miért ellenségek?

A Vízöntő nem tart attól, hogy ha valamin változtatnia kell, az sokszor rombolással és újjáépítéssel jár, míg a nyugalomra, kiszámíthatóságra vágyó Bika úgy szeret mindent, ahogy van. A változás a Vízöntő számára alkalom az ünneplésre, a Bikának inkább figyelmeztető jel.

Az Ikrek és a Szűz kapcsolata

Miért barátok?

Mintha két ellentétes pólusról beszélnék, mégis akad köztük számos hasonló vonás is, hiszen mindkét csillagjegy uralkodó bolygója a Merkúr. A bolygó energiáját az Ikrek a kommunikációs képességeiben kamatoztatja, a Szűz pedig arra, hogy megszerezze és feldolgozza az információt. Együtt tökéletes gépezetet hoznak létre.

Miért ellenségek?

Amit a Szűz a kapcsolataiban folyamatosan keres, az a következetesség. Hajlamos túlságosan is sokat rágódni a saját lépésein, részletesen elemezni a dolgokat és persze mások szavait is. Az Ikreknél a következetesség nem szerepel előkelő helyen a prioritás listáján, és ő sokkal könnyebben lép túl a szerinte kevésbé fontos dolgokon.

A Rák és a Mérleg kapcsolata

Miért barátok?

Mindketten romantikus csillagjegyek, szívesen cserélik verses köteteiket egymással. Másfelől a Rák hajlamos a hangulatváltozásokra, ezért gyakran keresi a tapintatos Mérleg társaságát, hogy helyrerázódjon lelki egyensúlya.

Miért ellenségek?

Amint a Mérleg arra kéri a Rákot, hogy hétvégenként vessék bele magukat az éjszakai életbe, az a barátság végét jelenti. Az otthonülő Rák ugyanis szívesen tölti szabadidejét egyedül, és azt is leginkább odahaza, a négy fal között teszi, míg a Mérlegnek mindene a társasági élet.

Az Oroszlán és a Skorpió kapcsolata

Miért barátok?

Hogy ez a két csillagjegy megtalálja a közös hangot, az valójában olyan ritka, mint a fehér holló. Amikor viszont összejön, az Oroszlán végre úgy érzi, a Skorpió előtt nem kell megjátszania magát, önmagát adhatja, és a Skorpió is megmutatja a lelkét, jóval kevésbé titkolódzik.

Miért ellenségek?

Ha nincs meg a közös hang, az Oroszlán sznobnak és zárkózottnak tartja a Skorpiót, míg a Skorpió szerint az Oroszlán mindent túlreagál. Végül is, amikor a túlságosan is extrovertált Oroszlán találkozik a teljes mértékben introvertált Skorpióval, valójában előre borítékolható a végeredmény, nem igaz?

A Nyilas és a Halak kapcsolata

Miért barátok?

A rövid válasz az lenne, hogy mindketten felfedező típusúak, jóllehet teljesen más beállítottságúak. Míg a Halak befelé forduló, amiből adódóan a lélek útjait kutatja, addig a Nyilas a körülötte lévő világot szeretné megismerni. Kétségtelen viszont, hogy mindketten imádnak múltbeli kalandjaikról sztorizgatni egymásnak és a barátoknak is.

Miért ellenségek?

Ki szereti, amikor ráerőltetnek valamit, vagy folyton stresszelik? A Halak irtózik ettől. És vajon ki válik nyomulóssá, erőszakossá, amikor nagyszerű ötlet pattan ki a fejéből? Természetesen a Nyilas. Pedig ő alapjáraton nem durva és rámenős, csak éppen egészen más elképzelései vannak azokról a bizonyos határokról, mint a magánéletét foggal-körömmel védő Halaknak.

