Napi horoszkóp 2018. 10. 25.: A csütörtök a változtatás napja

Van egy ötleted, de nem vagy benne biztos, hogy ez egy jó ötlet. Rengetegen vannak körülötted, akikkel megvitathatnád, valóban jó ötlet-e. Megvitathatnád, valóban tetszik-e másoknak az ötleted. Ma csak olyan ötletek megvalósításának állj neki, amelyekben biztos vagy, és amelyekről biztosan tudod, hogy mások is jónak tartják.

Légy optimista! Annál is inkább légy optimista, mert mindegy, mire számítasz – jóra, vagy rosszra -, mindenképp igazad lesz. Ha pedig így van, sokkal jobb a jóra számítani, nem igaz?! Ma várd a jó dolgokat, és tudatosan készülj úgy, hogy ma jó dolgok fognak történni veled!

Figyeld meg, mi az, ami iránt érdeklődsz. Figyeld meg, az érdeklődési köreid hogyan változtak meg az elmúlt időben. Most új hobbi, új téma érdekel, és szinte minden szabad idődet ennek a témának szentelnéd. Érdemes is lenne ezt tenned, és érdemes lenne elmélyülnöd ebben az új témában.

Nehezen viseled, ha feszültség van körülötted csütörtökön. Nehezen viseled az aggodalmaskodást, a pesszimizmust. Ma vedd körül magad pozitív gondolkodású emberekkel, és nyugodtan hozd létre a saját kis örömbuborékodat, amelybe csak boldog hírek és örömteli események kerülhetnek be.

Választanod kell, melyik úton indulsz el csütörtökön. Ma két lehetőség, két út jelenik meg előtted, de nem mindegy, melyiket választod, hiszen ez a két út nagyon különböző irányba vezet. Ez a két lehetőség most meghatározza a következő hónapjaidat, tehát érdemes végiggondolnod, melyik utat választod.

Úgy tűnik, a gyerekeid ma nagyobb igényt tartanak rád, mint máskor. Úgy tűnik, most a legszívesebben egész nap veled lennének, és a szoknyádon ülnének. Érdemes úgy alakítanod a délutáni és az esti programodat, hogy sokkal több időt tölthessetek együtt. Érdemes úgy tervezned, hogy este nagyobb figyelmet szentelhess a gyerekeknek.

Tudnod kell, miben vagy igazán erős, és tudnod kell, miben vagy igazán hiteles. Ha tudod az erősségeidet, könnyedén alakíthatod úgy a napodat, a hetedet, a hónapodat és az évedet is, hogy minden könnyedén működjön. Ma írd össze az erősségeidet, és tudatosan használd ezeket az előrébb jutásra.

Halak

Fontos, hogy jól oszd be az idődet. Persze az időgazdálkodás ma sem lesz az erősséged. Ma érdemes végiggondolnod, hogy valóban csak olyasmire szánj időt, ami valóban fontos neked. Fontos, hogy csak olyasmit csinálj ma, amit nem tehetnél meg máskor. És az is fontos, hogy a szeretteidre is jusson elég időd.

