Ezek a csillagjegyek félelmet keltenek a többiekben

Akadnak emberek, akiknek a puszta jelenléte is félelmet kelthet a többiekben, ugyanakkor tiszteletet is ébresztenek. Ezek a csillagjegyek hajlamosak lehetnek minderre nemcsak a kisugárzásuk, a tulajdonságaik miatt is. Időnként jobb lehet megtartani velük a kellő távolságot. Vajon te is köztük vagy? A horoszkópból kiderül.