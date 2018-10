Ezek a csillagjegyek a Skorpió havának nyertesei

A Rák végre kibújhat a páncéljából

Kedves Rák! Sok mindenen mentél át az elmúlt időszakban, talán az anyamedve szerepét is magadra kellett venned, ami egyáltalán nem volt könnyű feladat. Ideje megveregetned a saját válladat, megérdemled az elismerést. Mindenkor ösztönzően, bátorítóan hatsz a többiekre, de a mi a helyzet veled? Hidd el, nagyon is boldog leszel, ha most önmagadért teszel elsősorban. A Skorpió havának pontosan ez a legfontosabb üzenete. A Jupiter és a Vénusz az ötödik házadra sugároz pozitív fényszögeket, amelyek a kreativitásodat, a szenvedélyt, az örömet, a romantikát erősítik az életedben. Éppen ideje, hogy magadra figyelj, a saját igényeiddel törődj elsősorban, amelynek köszönhetően a kisugárzásod is egészen más lesz, mint korábban. Ragyogsz és kivirulsz, éld és élvezd az életedet, flörtölj bátran, senki sem tilthatja meg, hogy jól érezd magad. Ez most a legfontosabb.

A Skorpió élete nagyot fordul

Kedves Skorpió! Először is boldog születésnapot, eljött végre a te időd. Most igazán nagyszerű lehetőségek és időszak vár rád. Ugye, máris érzed a pezsgést a véredben? A Jupiter ugyan kilép a jegyedből október 8-án, de ettől csak még jobban érzed majd magadat. Addig is igazán szerencsés fordulatok történnek veled. A Nap a jegyedbe érkezett, és most valóban rád szórja a sugarait, lehetőséget adva, hogy ismét jókedvedre derülhess, és újra úgy érezhesd, valóban az élet napos oldalán állsz. Nagyot fordul veled a világ, végre ismét tudni fogod, ki is vagy te, és mi a legfontosabb feladatod az életedben. Szinte megremeg a lábad alatt a talaj, de most a jó értelemben. A sarkadra állsz, és megvalósítod mindazt, amire igazán vágysz. Remek hónap előtt állsz, és nagyon hálás leszel mindazért, ami történik veled. Készen állsz a változásokra?

Nagy kaland vár a Skorpió havában a Halakra

Kedves Halak! A legjobb úton haladsz, ráléptél a saját ösvényedre. Egyenesben vagy, a cél felé tartasz. Nos, hogy érzed magad? Egyre jobban, igaz? Nem véletlenül, hiszen a Nap rád is csodás energiákat szór. A kilencedik házad kap remek fényszögeket, amely magasabb szintű tanulásra, filozofikus gondolkodásra késztet most téged. A Skorpióban havában igazán nagy dolgokra lehetsz képes. A csillagok áldását élvezheted, fogadd el, élj vele. Az előző hetek, hónapok talán túl sokat követeltek tőled, de túlélted, átléptél a nehézségeket. Most már megérdemled, hogy learasd a babérokat. Valójában minden folyamatosan változik körülötted, te pedig ugyanígy fejlődsz és erősödsz. Az év legjobb időszaka előtt állsz. Gondolkodtál már rajta, hogy beiratkozz egy tanfolyamra? A csillagok támogatnak benne. Izgalmas belső utazás vár rád. Készen állsz, hogy újabb lépcsőfokra lépj? Most megteheted.

