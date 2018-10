Heti holdhoroszkóp 2018. október 24-30.: Feszültté, birtoklóvá tesz a szerdai telihold

SZERDA – október 24.: A teliholdas napon fogászati és fodrászati tilalom van érvényben, de ilyenkor a műtétek sem javasoltak. Statisztikák sora igazolja, telihold napján és környékén jóval több a konfliktus, a baleset. Legyél a héten fokozottan óvatos, és ne vedd fel a kesztyűt. Főleg ne a bokszkesztyűt.

CSÜTÖRTÖK – október 25.: A fogászati és fodrászati tilalomhoz ma még kertészeti tilalom is társul. Hallgass a régi öregekre, akik még a természet rendje szerint élték a napjaikat. Nem véletlenül vezettek be tilalmi napokat. Ma sokkal jobban jársz, ha a Bika Holdat lakásod díszítésre, szépítésre használod. Most remek ízléssel nyúlsz mindenhez.

PÉNTEK – október 26.: A péntek vénuszi nap, amikor eljön a szépítkezés ideje. A fogyó Hold ma kedvez a szőrtelenítésnek, az epilálásnak, a gyantázásnak, az arc-, és bőrtisztításnak, körömápolásnak. Azonban nemcsak magadat, hanem a környezetedet is megszépítheted, így a lakásodat, a kertedet, a balkonodat, bármit érdemes ma kicsinosítani.

SZOMBAT – október 27.: A levegős Ikrek Hold azt javasolja, ma szellőztesd az otthonodat, az irodát kicsit hosszabban. És mivel fogy a Hold, selejtezhetsz, takaríthatsz, megszabadulhatsz minden régi, rossz, használaton kívüli tárgyaktól, ruháktól. A használhatóbbakat felajánlhatod jótékonysági szervezeteknek. Szó szerint megkönnyebbül a lelked, nem mellesleg helyet teremtesz az újnak.

VASÁRNAP – október 28.: Mára virradóan 1 órával többet alhatsz az óraátállítás miatt. Kezdődik a téli időszámítás. Ma a Hold nem vált jegyet, vagyis végig az Ikrekben jár. Pontosan úgy, ahogyan tegnap is. Szóval ma is éppen annyira aktuális, ami tegnap: szellőztetés, takarítás, selejtezés, válogatás. Szabadítsd fel a lelkedet.

HÉTFŐ – október 29.: Hajnalban a Hold belép a vizes Rák jelébe. A hétfő egyébként a Hold napja. Angolul: Monday = moon day. A Hold a saját jegyében jár, otthon van, ezért is kedvez nagyon a vizes tevékenységeknek, így a mosásnak, az öntözésnek, a belső megtisztulásnak. A hagyomány mára fodrászati és kertészeti tilalmat ír elő, a hajvágással érdemes még pár napot várni.

KEDD – október 30.: A mai napon a Hold végig a vizes Rák jelében jár. Ez az előző naphoz hasonlóan kedvez a mosásnak, az öntözésnek és bármilyen más vizes tevékenységnek. Mehetsz úszni, fürdőzni, beülhetsz a kádba, sőt a fogyó Holdnak köszönhetően hatékonyan méregteleníthetsz teákkal, sós lábáztatással, fürdővel.

Erre figyelmeztet a heti holdnaptár

Birtokló telihold

Október 24-én, szerdán a Bika Hold és a Skorpió Nap pontosan szembekerül egymással, vagyis telihold lesz. Mivel a Bika a birtoklás jegye, hajlamos leszel birtokolni mindent és mindenkit. Legyen az ember, tárgy, pénz, pozíció, vagyon, bármi, ettől pedig rugalmatlannak és anyagiasnak láthat a környezeted. Ha tudatában vagy annak, hogy minden és mindenki csak kölcsönben van nálad, sokkal könnyebb dolgod lesz. A Skorpió épp ezt teszi: képes lemondani, elfogadni a veszteséget. A Nap rávilágít, hogy akkor lesz a tiéd, ha el tudod engedni.

Közben vedd komolyan a teliholdas statisztikákat: ilyenkor sokkal több a baleset. Légy ezért te is sokkal óvatosabb az utakon. A telihold a szembenállás miatt a szembe jövő járművek veszélyét mutatja. Ha odafigyelsz, és körültekintően közlekedsz, elkerülheted a legrosszabbat, vagyis a balesetet.

A telihold szerdán pontosan 18:46-kor lesz, 1 órával napnyugta és 43 perccel holdkelte után. Szóval a horizont közelében keresd a ragyogó teliholdat. Csodásan szép lesz. Hatását még másnap is érezheted. Most különösen vigyázz magadra, ha Bika vagy Skorpió szülött vagy, de Oroszlánként vagy Vízöntőként sem árt az óvatosság, a körültekintés.