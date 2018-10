Ezek a csillagjegyek elvárják a figyelmet

A Kos valójában alig tesz a figyelemért

Senki sem magabiztosabb a Kosnál. Talán csöppet sem véletlen, hogy minden társaságban ő a legvidámabb, és persze – a szó jó értelmében – ő rendelkezik a legtöbb önbizalommal is. Nem tesz meg mindent azért, hogy ő lehessen a társaság közepe, de még csak a feltétlen figyelmet sem követeli magának, mégis ő kerül a reflektorfénybe, és valahogy mégis mindenki az ő társaságát keresi. Kétségtelen, nagyon szereti, amikor mindenki őt csodálja, és a többiek lesik a szavait – pedig ő csak magát adja…

Az Ikrek imádja a társaságot

Az Ikrek valódi társasági lény. Imádja az izgalmakat, amikor folyamatosan történik valami. Élete a barátokról, a társaságról, a vidámságról, az igazán jó beszélgetésekről szól. Nagyon szórakoztató csillagjegy, ezért ő is könnyen a társaságok közepében találja magát, hiszen sosem fogy ki az izgalmas és humoros történetekből. Nagyon könnyedén ismerkedik, szinte biztos, hogy a szórakozóhelyek mosdói előtt kígyózó sorban is beszélget a többi várakozóval. Persze ugyanilyen könnyedén hívja fel magára a figyelmet, imádja ugyanis, amikor csak cseveghet és cseveghet és cseveghet.

Az Oroszlán kivívja magának a figyelmet

Az Oroszlán alapvetően is annyira feltűnő személyiség, hogy képtelenség nem észrevenni őt. Hihetetlenül színpadias tud lenni, remekül játszik, és nagyon szívesen rá is játszik, hogy a figyelem központjába kerülhessen. Ha pedig mégsem kapná meg a reflektorfényt, az osztatlan figyelmet a társaság többi tagjától, látványosan tesz róla, hogy véletlenül se maradjon észrevétlen. Biztosan előrukkol valami meghökkentővel, amivel aztán emlékezetessé teszi az estét mindenki más számára is.

A Skorpió rabul ejt

Függően attól, kivel milyen kapcsolatban áll, a Skorpió nagyon kitartó, sőt magával ragadó tud lenni. Nem akar feltétlenül nyomokat hagyni a többiekben, ennek ellenére mégis mindig emlékezetes marad. Egyszerűen őt sem lehet nem észrevenni. Annyira átható a tekintete, a megjelenése, ráadásul magnetikusan vonzó, hogy akkor is begyűjti a tekinteteket, ha éppenséggel ezért semmi különösebbet nem tesz. Észrevétlenül „fúrja be magát” a többiek gondolatába, a bőrük alá. Nem könnyű szabadulni a bűvöletéből.

A Nyilas az izgalmas életével vívja ki a figyelmet

A Nyilas élete az izgalmakról, az utazásokról, a kalandokról szól. Nem véletlen, hogy képtelenség őt figyelmen kívül hagyni, hiszen kifogyhatatlan a szórakoztató történetekből. Nagyon nyitott csillagjegy, szívesen és könnyedén ismerkedik, humora lehengerlő, így könnyen találja magát a társaság közepében. Nagyon sokan keresik a barátságát, és ő igazán szívesen fogadja a többiek közeledését, szinte úszik a népszerűségben.

