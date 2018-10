Ezzel a 4 csillagjeggyel sosem fogsz unatkozni

Az Oroszlán

Az Oroszlánnak valójában nagyon nagy szája van, és imádja használni is. Mondhatnánk azt is, ami a szívén, az a száján. Nagyon sokat beszél, fecseg, szóval ne lepődj meg, ő bizony folyamatosan szóval tart. Nem fogsz unatkozni mellette, mindig talál újabb és újabb témát. Nagyon nyitott típus, és valóban ellenállhatatlan. Rendkívül domináns, így viszonylag kevésszer jutsz szóhoz mellette. Mégis remekül szórakozol a társaságában. Ő nemcsak barátként izgalmas partner, de pontosan ilyen a párkapcsolatában is.

A Skorpió

Vizes csillagjegyként mindenkor képes megőrizni a nyugalmát, a higgadtságát még a rázós helyzetekben is. A Skorpió nagyon titokzatosnak tűnik, de pontosan ettől olyan vonzó és lehengerlő. Mellette sem unalmas az élet, hiszen mindenkor képes valami addig ismeretlen tulajdonsággal előrukkolni. Mondhatni ő a sötétség és a misztikum királya. Nagyon őszinte, megbízható barát és társ, bármilyen titkot rábízhatsz. Mindig meg tud újulni, mindig fel tud állni a legmélyebb pontról is.

A Rák

A Rák valójában mindenre nyitott és mindenre készen áll. Ha bogarat teszel a fejébe, szinte biztosan azon fog gondolkodni, hogyan oldhatná meg ezt a helyzetet. Nagyon kreatív és tele van ötletekkel, néha egészen őrültségnek tűnő forgatókönyvekkel rukkol elő. Mindenesetre mellette sem lesz soha egyetlen unalmas pillanatod, és nem feltétlenül azért, mert a hangulata percenként változhat, hanem inkább azért, mert kreativitásának köszönhetően nagyon változatos programokat szervez. Ő is mindig meglep valami különlegessel.

A Nyilas

A Nyilas energikus, vidám, optimista beállítottságú csillagjegy. Persze időnként annyira sok benne a tettvágy, hogy alig lehet őt követni. Ilyenkor talán jobb is hagyni, tegye, amit a szíve diktál. Nagyon szereti a szabadságot, az önállóságot, akkor boldog, amikor ezt megkaphatja. Mivel szinte folyton mehetnéke van, folyamatosan szervezi a programokat, de persze nem bánja, ha vele tartasz. Már csak emiatt sem fogsz sosem unatkozni mellette, nem beszélve a humoráról. Szeret és szívesen viccelődik, ő nem igazán veszi komolyan magát, inkább élvezi az élet adta örömöket.

(via horoscope daily)