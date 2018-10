Heti angyalhoroszkóp október 23-29.: Gyógyítóan hatnak az angyalok a héten

Kos

Sokféleképpen dönthetsz ezen a héten. A sokféle döntésben Raziel arkangyal lesz a segítségedre. Ő az az arkangyal, aki pontosan tudja, melyik lenne a legjobb döntés most a számodra. Ezen a héten sokféle lehetőségből választhatsz, de érdemes mindig azt választanod, amelyet a szíved is választana. A szíved hallja ugyanis Raziel arkangyal tanácsait.

Bika

Uriel arkangyal ragyogó fénnyel világítja meg előtted az utat, így pontosan tudod, merre kell menned, és pontosan tudod, mit kell tenned. Kövesd Uriel arkangyal vezettetését, amely ragyogó ötletek, fényes lehetőségek és világos utak formájában jelenik meg előtted még a legsötétebb pillanatokban is.

Ikrek

Az önszeretetben kellene elmélyedned ezen a héten. Zsofiel arkangyal, ha kéred, körülvesz téged az égi szeretet csodásan szép rózsaszínű fényével. Egy olyan energiával, amely segít megérkezned az önszeretet és az önelfogadás gyógyító világába. Most érdemes együtt dolgoznod Zsofiel arkangyallal, hogy jobban megszeresd magadat.

Rák

Haniel arkangyal pontosan tudja, melyik gyógyteára van szükséged ebben a hűvös őszi időben. Kérd meg Haniel arkangyalt, az inspirációdon keresztül vezessen el azokhoz a gyógyteákhoz, amelyek most valóban jót tesznek neked, majd irány a drogéria, és válassz új gyógyteát magadnak. Otthonod biztonságos melegében kortyolgasd a teádat.

Oroszlán

Van benned némi feszültség és agresszió. Persze mondhatod és gondolhatod azt is, erről mások tehetnek, de a lelked mélyén semmi mást sem szeretnél, csak megszabadulni ezektől az érzelmektől. Sandalfon arkangyal szívesen átveszi tőled a feszültségedet és az agressziót, és szívesen cseréli békére a lelkedben ezeket az érzéseket.

Szűz

Ariel arkangyal segít neked, hogy megteremthesd mindazt, amire vágysz. Persze, most nem bonyolult hókuszpókuszokat kell elképzelned. Valójában Ariel arkangyal abban segít, hogy tudd, neked mit lehet, és mit kell megtenned ennek érdekében. Hidd el, valójában nagyon is sokat tehetsz, hogy elérd a vágyaidat.

Mérleg

Vigyázat, elvesztél a harag és a sérelmek bonyolult útvesztőjében. Nagyon fontosak a szeretteid, de egyre bonyolultabbá válik a viszonyotok annak eredményeként, hogy egyre több a félreértés és a sérelem közöttetek. Jeremiel arkangyal segít, hogy megbocsátásra, elfogadásra és szeretetre cseréljétek a negatív érzelmeket.

Skorpió

Sámuel arkangyal pontosan tudja, mit keresel. Hogy őszinték legyünk, ő ezt jobban tudja, mint te magad. Ez pedig azt jelenti, érdemes lenne megkérned Sámuel arkangyalt, hogy segítsen előkeríteni azt, amit most olyan nagyon keresel. Angyali segítséggel gyorsan megtalálod azt, amire valóban szükséged van.

Nyilas

Észrevétlenül értél el sikereket és szereztél meg eredményeket az elmúlt időszakban. Szerencsére itt van veled Zadkiel arkangyal, aki segít visszaemlékezni a szép pillanatokra éppúgy, mint a csodás eredményeidre. Ha most több önértékelésre van szükséged, fordulj nyugodtan Zadkiel arkangyalhoz segítségért.

Bak

Mihály arkangyal védelmező társad lesz az egész héten. Mihály arkangyalt nyugodtan elképzelheted úgy, mint egy melletted álló, páncélba öltözött angyalt. Egy hatalmas angyalt, aki mindig védelmez, bátorít és erősít téged. Ha kell, naponta többször is kérheted Mihály arkangyal védelmező jelenlétét.

Vízöntő

Szükséged lenne egy angyalra, aki segít eligazodnod az időben, és aki gondoskodna róla, hogy mindenhova odaérj időben? Van ilyen angyal. Ő Metatron arkangyal, aki képes az időt gumikötélként megnyújtani. Így biztos lehetsz abban, hogy mindenhova odaérsz időben akkor is, ha késve indultál.

Halak

Gábriel arkangyal segít neked, hogy sokkal pontosabban és érthetőbben fogalmazd meg a gondolataidat. Most sokat beszélsz, talán előadást is tartasz, vagy neked kell a prímet vinned egy beszélgetésben. Most Gábriel arkangyal segít, hogy minden nyilvános megszólalásod igazán jól sikerüljön.