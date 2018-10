Heti pénzhoroszkóp október 22-28: Minden döntésed visszaszáll rád

Kos

A hétvége pénzügyi jelmondata: „Kockáztass sokat, kockáztass ésszerűen.” Most valóban megéri kockázatot vállalnod, de nem hatalmasat, csak amolyan kellemesen kicsit. Akkorát, amekkorával nem veszíthetsz nagyot, de sokat nyerhetsz.

Bika

Könnyedén felismered, melyek azok a termékek, amelyeknek az ára azért magasabb, mert valódi érték van mögöttük. A következő napokban nyugodtan vásárolj drágább árucikkeket, ha azok minősége is magas. Viszont kerüld a silány és túlárazott dolgokat!

Ikrek

Szükséged van egy hosszabb távú pénzügyi tervre. Sarkadban a karácsony, az új év, amikor szükséged lesz egy kis félretett pénzre. Októberben egyáltalán nem túlzás azon gondolkodnod, hogyan osztod majd be a pénzedet a decemberi kiadásokra. Most nagyon is érdemes előregondolkodnod.

Rák

Nem éri meg a pénz miatt veszekedned. Nem éri meg a feszültséget, és főleg nem éri meg, mert ez csak pénz, egy egyszerű eszköz. Ha ez az eszköz – vagy a hiánya – boldogtalanná tesz, az azt jelenti, hogy rosszul gondolkodsz. A pénz és a boldogság függetlenek egymástól.

Oroszlán

Attól félsz, nem lesz elég a pénzed arra a nagy projektre vagy nagy vásárlásra, amelyre készülsz. Ezek a félelmeid azonban teljességgel fölöslegesek. Valójában máris sokkal több a pénzed, mint amennyire szükséged van, hogy megvalósíthasd ezt a tervet.

Szűz

A legszívesebben ajándékokkal halmoznád el a családodat és a szeretteidet ezen a hosszú hétvégés, rövid munkahetes héten. Az ajándékok nyelvén most könnyen ki tudod fejezni a szeretetedet, de ne felejtsd el, van aki jobban örül a nagy beszélgetéseknek, vagy az együtt töltött időnek.

Mérleg

Sokáig azt hitted, szükséged van valakire, aki gondoskodik rólad anyagilag. Talán még mindig nem mersz hinni abban, hogy egyedül is boldogulhatsz. Pedig ez az igazság. Valójában semmi és senki másra sincs szükséged az anyagi jóléthez, csak a saját teremtő erődre.

Skorpió

Ellenőrizd a pénztárcádat és a bankszámládat, mert a vártnál több pénzed van. Ez a több pedig azt jelenti, most egy kicsit hátradőlhetsz, kicsit megnyugodhatsz. Nem kell úgy aggódnod a pénz miatt, mint ahogy gondoltad volna.



Nyilas

Nem érdemes a hosszú hétvége utolsó napjait és a hét többi részét sem azzal töltened, hogy pénzügyi kérdéseken agyalsz. Sokkal jobb és egyszerűbb lenne, ha most minden döntést gyorsan hoznál meg. Az a pénzügyi döntés, amelyre több időt szánsz 3 percnél, nem lesz gyümölcsöző.

Bak

Adj annak, aki kölcsönkér tőled, de csak úgy, ha előre megbeszélitek, hogyan adja vissza Ha már most tudja, milyen bevételre számíthat, amelyből meg tudja majd fizetni a tartozását, érdemes kölcsönadnod. Ha ezt nem tudja, érdemes most nemet mondanod.

Vízöntő

Arra akarod inspirálni az embereket, hogy éljenek jobban, éljenek boldogabban. De ezt csak úgy tudod megtenni, ha te is meg mered valósítani a saját boldogságodat. Ezen a héten inkább csak arra költs, ami valóban és hosszú távra boldoggá tesz téged!

Halak

Megnyugtat a tudat, hogy te magad vetted kezedbe egy pénzügyi helyzet irányítását. Megnyugtat a gondolat, hogy pontosan tudod, mit kell tenned. A legnagyobb nyugalmat mégis az adná, ha tudnád, végül minden úgy alakult, ahogy most tervezed.