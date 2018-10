Napi horoszkóp 2018. 10. 21.: Mit tegyél, ha senki sem ért meg?

Meg kell engedned magadnak a nagylelkűség luxusát. Persze van egy kicsinyes éned is, az a részed, aki patikamérlegen méricskéli a segítséget, különösen az anyagi segítséget. Ma mégis érdemes lenne nagylelkűnek lenned. Ma mégis érdemes megbocsátással, szeretettel és nagyvonalúsággal közelítened másokhoz.

Ma titokban akarsz jót tenni valakinek. Titokban akarsz segíteni, de ne felejtsd el, titokban nem szokott sikerülni. A legtöbbször a megsegítettnek tudnia kell legalább azt, milyen segítségre számítson. Ma a leginkább annak tudsz segíteni, aki maga is akarja, hogy segíts neki.

Úgy tűnik, valaki túl komolyan veszi az életet. Valaki a legközelebbi családtagjaid közül most véresen komolyan látja azokat a helyzeteket, amelyekben te a játékosságot keresed. Szívesen mókáznál, szívesen viccelődnél, de talán nem mersz a társaságában. Pedig mindkettőtöknek jobb lenne, ha csak nevetnétek a problémákon.

Mindig tudod, mit kell mondanod egy-egy nehéz helyzetben. Ezért ma számíthatsz rá, hogy vicces dolgokat mondasz a többieknek. Persze lehet, erre nem is neked kellene számítanod, hanem a környezetednek. Lehet, nekik kellene felkészülniük, hogy ma felvágták a nyelvedet.

Összefogásra vágysz. Azt szeretnéd, hogy erős, bölcs és mindig megbízható női kör tagja legyél. Ezt a női kört neked magadnak kellene megteremtened és életre hívnod. Vasárnap legalább gondolatban szedd össze, kik azok a nők, akik a tagjai lehetnek ennek a körnek. Persze máris elkezdheted megszervezni is ezt a kört.

Néha az az érzésed, hogy te vagy a család fekete báránya. Pontosabban azt érezheted, ebben a családban mindenki fekete bárány, és te vagy az egyetlen fehér. Bárhogy is, ma picit magányosnak érezheted magad a családodban. Ezen a magányon pedig a barátnőid segíthetnek vasárnap. Ma nyugodtan szervezz magadnak barátnős délutánt!

Bak

Az lenne a legjobb, ha most kijárhatnád a lábadból a feszültséget. Azzal, ha sokat sétálsz, ha futsz, biciklizel, vagy spinningelsz, a feszültség is eltűnik belőled. Nemcsak arra biztatlak, hogy ma menj el mozogni, de arra is, ha ma felidegesítenek, és szeretnél megnyugodni, gyorsan fuss, vagy biciklizz egy kört, mert ez nyugtat meg.

