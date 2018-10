Napi kínai horoszkóp október 20.: Mondd ki a vágyadat, hogy megvalósuljon

A következő táblázat a születési éveket tartalmazza. Keresd ki a születési évednek megfelelő kínai horoszkóp szerinti csillagjegyet.

Keresd ki a kínai horoszkóp szerinti jegyedet

Patkány: 2008, 1996, 1984, 1972, 1960

2008, 1996, 1984, 1972, 1960 Bivaly: 2009, 1997, 1985, 1973, 1961

2009, 1997, 1985, 1973, 1961 Tigris: 2010, 1998, 1986, 1974, 1962

2010, 1998, 1986, 1974, 1962 Nyúl: 2011, 1999, 1987, 1975, 1963

2011, 1999, 1987, 1975, 1963 Sárkány: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964

2012, 2000, 1988, 1976, 1964 Kígyó: 2013, 2001, 1989, 1977, 1965

2013, 2001, 1989, 1977, 1965 Ló: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966

2014, 2002, 1990, 1978, 1966 Kecske: 2015, 2003, 1991, 1979, 1967

2015, 2003, 1991, 1979, 1967 Majom: 2016, 2004, 1992, 1980, 1968

2016, 2004, 1992, 1980, 1968 Kakas: 2017, 2005, 1993, 1981, 1969

2017, 2005, 1993, 1981, 1969 Kutya: 2018 , 2006, 1994, 1982, 1970

, 2006, 1994, 1982, 1970 Disznó: 2019, 2007, 1995, 1983, 1971

Szeretnéd tudni, mi jellemző a kínai horoszkóp szerinti jegyedre? Ezen az oldalon elolvashatsz minden részletet.

A kínai horoszkóp bölcsességei akkor a leghatékonyabbak, ha minél többször gondolsz rájuk, és minél gyakrabban ismételgeted magadban a különleges erővel és energiával ható mondatokat, mantrákat. Ma még inkább érdemes, hiszen csodás pillanatokban lehet részed.

Ez a mai mantrád a kínai horoszkóp szerint

A Patkány

Minden vágyamat kimondom, hogy megvalósulhasson. Ki merem mondani a vágyaimat. Meg tudom fogalmazni, amire igazán vágyom. Meg tudom valósítani a vágyaimat. Kimondom, amit szeretnék.

A Bivaly

Elég bátor vagyok teljes életet élni. Megélem az örömet és a bánatot egyaránt. Teljességében élem az életemet. Boldog vagyok, örülök, hogy élek. Megengedem magamnak, hogy élvezzem az életemet.

A Tigris

Az Univerzum szeret engem. Támogatnak az égiek. Kimondom a vágyaimat, amelyeket segít az univerzum megvalósítani. Bízom az univerzum szeretetében, bízom a vágyaim megvalósításában.

A Nyúl

Örömmel megismerem mások nézőpontját. Kíváncsi vagyok a többiek gondolatára. Elfogadom, amikor mások másként gondolkodnak és cselekszenek. Önmagam vagyok, a többiek pedig mások. Jó ez a sokszínűség.

A Sárkány

A változatosság értem van, könnyen választok. Szívesen fogadom a változásokat, szívesen fogadom a különböző lehetőségeket. Könnyen döntök az életemben. Jól választok, mert kimondom a vágyaimat, a gondolataimat.

A Kígyó

Az önszeretet nem bűn, hanem erény. Szeretem és elfogadom magamat. Amikor magamat szeretem, másokat is szeretek. Szeretni a legnagyobb erény. Szeretettel mondom ki a vágyaimat. Vágyaim könnyen megvalósulnak.

A Ló

Csodálattal tekintek a világra, csodákat vonzok az életembe. Hiszek a csodák erejében. Csodás dolgok történnek velem. Vágyaim csodaszerűen valósulnak meg. Kimondom a vágyamat, és megtapasztalom a csodát.



A Kecske

Kijavítom a múlt tévedéseit. Megbocsátok magamnak a tévedésekért, és megbocsátok másoknak is. Elengedem a múlt hibáit. A jelenben élek, a jelenre figyelek. Most teszek a boldogságomért.

A Majom

Legyőzöm a félelmeimet. Nincsenek rám hatással a félelmek. A félelmek negatív érzések és gondolatok, amelyeket elengedek és pozitívakra cserélek. A félelmek helyett szeretetet, önbecslést érzek.



A Kakas

Könnyedén változtatom pozitív irányba az életemet. Kimondom a pozitív gondolataim, kimondom a vágyaimat, és pozitív dolgokat teremtek magamnak. A hit, a remény, a szeretet pozitív irányba viszi az életemet.

A Kutya

Megbocsátok és nekem is megbocsát mindenki. El tudom engedni a haragot, a fájdalmat. Tudom, hogy a megbocsátással magamnak segítek. A megbocsátás felszabadít, a megbocsátás könnyűvé tesz.

A Disznó

Lényem legmélyén is boldog vagyok. A sejtjeim is örülnek. Szeretem és elfogadom magamat. Ragyogok, mert boldog vagyok. Mélyen a lelkemben is örömet érzem. Magamban találom a valódi boldogságot.