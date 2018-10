Hosszú hétvégi szerelmi horoszkóp október 20-23.: Őszintén nézz szembe az érzéseiddel

Kos

Megéri kinyitni a szívedet a hosszú hétvégén. Akkor is megéri, ha még bátortalan vagy, és ha még attól, hogy valaki összetörheti a szívedet. Valójában a szívedet nem is lehet összetörni. A hazugságokból, a hamis elvárásokból szőtt burka az egyetlen, ami összetörhető. De ezt a burkot magadtól is el kellene távolítanod a szívedről.

Bika

A szerelmed csak apróságokat mer kérni, pedig itt lenne az ideje, hogy végre nagylelkűen adj neki. Legyél nagylelkű a szeretteiddel, és legyél extrán nagylelkű a szerelmeddel. Most adj sokkal többet, mint amennyit valaha is kérni merne tőled a szerelmed. Adj meg mindent neki, hiszen mindent magadnak adsz, amit neki adsz.

Ikrek

A szerelmi életedben jóval több állandóságra vágysz, és szeretnéd, ha minden mozdulatlan maradna. De ahogy a szíved dobog, úgy a szerelmi életed is folyton pulzál, lüktet, változásban van. Ne akard az állandóságot, akard helyette a folytonos fejlődést, és azt, hogy a kapcsolatotok napról napra egyre jobb legyen.

Rák

Választhatnád a békét is, ugye tudod? Talán eddig nem vetted észre, de most már ideje lenne felfigyelne arra, hogy a béke döntés és választás kérdése. Választhatod, hogy békében akarsz élni. Választhatod, hogy csak azokat a kapcsolataidat tartod meg, amelyek a nyugalom és a szeretettség érzésével töltenek el.

Oroszlán

Eddig nem mertél megtenni egy lépést. Eddig nem mertél kimondani egy mondatot. Eddig nem mertél teljesen önmagad lenni. A hosszú hétvége alkalmat teremt, hogy megtedd mindazt, amit eddig nem mertél. Persze a merészségednek kell egy hajtóerő is. Ez a hajtóerő pedig a szíved boldogság utáni vágya lesz a hétvégén.

Szűz

Most elegánsan szemet kellene hunynod a hibák felett. Nemcsak a családod érdemli meg, hogy szemet hunyj a hibáik felett, de a szerelmed is. Sőt! Te is megérdemled, hogy szemet hunyj a saját hibáid felett. A hétvégén megbocsáthatod a botlásokat, a tökéletlenségeket és a hibákat. Legalábbis akkor, ha azokat már elkezdtétek helyreigazítani.

Mérleg

Az igazán szoros és mély emberi kapcsolataidban most nagy átalakulások zajlanak. Megértem, ha ezek az átalakulások ijesztőek számodra. Talán azt hiszed, most el fogsz veszíteni valakit. Nyugodj meg! Csak azt veszítheted el, aki már csak fájdalmat okozna neked. Aki még tud szeretni, nem veszítheted el.

Skorpió

Minden sokkal egyszerűbb lenne, ha nem bonyolítanátok túl. Néha azt hiszed, szükséged van arra, hogy az események bonyolultak legyenek, azt hiszed, a bonyodalom szórakoztató. De ez óriási tévedés, valójában a közös élmények szórakoztatóak, nem pedig a bonyodalmak vagy a bizonytalanságok.

Nyilas

Úgy érezheted magad, mintha egyfajta tiszta lapot kaptál volna a sorstól. Erre a tiszta lapra pedig azt írsz, amit csak szeretnél. Írhatsz rá például új szerelmet is. De megteheted azt is, hogy a meglévő kapcsolatodat írod át ezen a lapon egy sokkal jobbra és működőbbre. Arra azonban nem alkalmas ez a lap, hogy az exekkel írj új (működő) kapcsolatot.

Bak

Valójában sokkal vonzóbb vagy, mint ahogy elfogadod, vagy mint ahogy azt el tudod hinni. Talán nem érted még, egy kapcsolatban milyen fontos a kisugárzás, az egyéniség, a szellem és a humor. Talán most mindent a külsőségek alapján akarsz megítélni. Talán nem látod, mennyire értékes és szeretetreméltó vagy.

Vízöntő

Talán most az a legnagyobb kérdés a számodra, hogyan bonthatnál fel szeretettel, gyógyító módon egy kapcsolatot, kötődést, ígéretet. Tudnod kell, minden kötelék feloldható, és minden extárs elengedhető. Nem kell magaddal cipelned a sérelmeket, de a rossz emlékeket sem. Megteheted, hogy elengeded ezeket, és új életet kezdesz.

Halak

Még magányosnak érzed magad, de érzed, a szerelem visszatér az életedbe hamarosan. Most ne hozz meg szerelmi döntéseket, mert még nem látsz tisztán a saját szívedben. Most a szívedben minden homályos, ködös és kicsit zavaros is. Hamarosan azonban minden letisztul. Hamarosan minden a helyére kerül…