Jupiter a Skorpióban: érzelmi hullámvasút most az életed

Tavaly október 10-én lépett a Jupiter a Skorpióba, valójában azóta tart az érzelmi hullámvasút. Az elején még viselhető volt, de mára szédületes sebességgel változnak az érzések: az egyik pillanatban a felhők között jársz, a másikban meg a béka talpa alatt érzed magadat. Ahogyan egyre inkább közelít a bolygó a Nyilas jegy felé, annál szélsőségesebb szituációkba sodorhat téged és bárki mást is. Az érzelmileg legnehezebb napra november 7-én kell számítanod. November 8-án aztán a Jupiter hazaérkezik, saját jegyébe, a Nyilasba lép, ezzel pedig kezdetét veszi egy meseszép időszak. De addig még fel kell kötnöd a felkötni valódat. Persze ez attól is függ, hogy melyik jegyben születtél.

KOS

Pókerarc vagy: téged a hullámvasút nem visel meg annyira, mint a többieket. De döbbenten nézed, hogy az utóbbi hetekben milyen sokan borultak fel. Szíved szerint gyorsan közbe avatkoznál, de nem mindig engedi a másik. Ilyenkor tehetetlenül dühöngsz. Ne tedd! Fogadd el, hogy nem tudsz, és nem is kell mindenkit megmenteni! Inkább figyelj a saját anyagi helyzetedre, ami a hullámvasút áldozatává tehet. Bár téged a pénz nem különösebben izgat, pedig az év végi ünnepek közeledtével nem ártana némi tartalékot képezned…

BIKA

Mindegy, hogy párkapcsolatban élsz vagy egyedül, a hullámvasút érzékenyen érint téged. Tavaly október óta vívódsz, kell-e, és ha igen, mennyire legyen komoly a párkapcsolat. Ez a téma mostanra végletekbe csaphatott át. Alaptermészeted a stabilitás és a harmónia megteremtése, mindez ugyanakkor a szerelmi ügyekben mostanában „mission impossible”, vagyis lehetetlen küldetésnek tűnik. Mindez pedig annyira felkavarhat, hogy ha nem vigyázol, az egészséged rovására mehet. Amennyiben van párod, mondd el neki, hogy most békére vágysz. Ha még nincs, akkor most ne akarj mindenáron!

IKREK

Aki hőlégballonon utazik, felülről nézi, hogyan hullámzik, kavarog, dühöng alatta a víz. Hasonlóképpen érezheted magad mostanában te is. Pontosan látod, milyen szélsőséges és ijesztő élethelyzetek adódnak körülötted. Közben azzal is tisztában vagy, hogy akkor tudsz hatékony segítséget nyújtani, ha tiszta marad az elméd. Igazad van, őrizd meg mindenképpen ezt a hozzáállást, és tartsd meg november 7-ig. Addig egyre fokozódik a helyzet, szóval egyre nagyobb szükség lesz rád és a humorodra, ami kellő pillanatban a legjobb gyógyszer…

RÁK

Ha meg tudtad őrizni az optimizmusodat, akár élvezheted is a mostani hullámvasutat, számodra olyan, mintha vidámparkban lennél. Természetesen nem kell kacarásznod, de az alapérzeted derűs. Ezt kell tartósítanod, hogy a hátralevő időszakot is ilyen kedélyesen vészelhesd át. Talán jobb lenne, ha nem is hallanál arról, milyen embert próbáló hetek előtt állsz, mer hajlamos lennél pánikba esni. Ez olyan, mint az, ahogy egy fapallón simán átmész addig, amíg észre nem veszed, hogy szakadék van alattad. Szóval ne nézz le, és akkor minden könnyű lesz.

OROSZLÁN

Akinek van családja, úgy érezheti magát, mint egy kalandparkban. Minél nagyobb a család, annál több a pálya. Te is ebben a cipőben jársz. A Jupiter jóindulatú, de mostanában kevésbé tudsz nevetni a viccein. A családod folyton ad feladatot, amit neked kell megoldanod, de legalábbis asszisztálnod kell a megoldásban. Közben ingatlanügyeid is szélsőséges helyzeteket teremthetnek: hol optimista, hol pesszimista vagy ezzel kapcsolatosan. Most akár pár órán belül mindkét véglet megtörténhet veled. Bírd ki, november 8-tól jóra fordul minden…

SZŰZ

Az utóbbi hetekben és az elkövetkezendőkben is el kell engedned a terveidhez való ragaszkodást. Minél jobban ragaszkodsz az ideához, hogy mindennek az elképzeléseid szerint kell alakulnia, annál biztosabb, hogy nem úgy lesz. És ezt nem fanyalogva kell tudomásul venned. Senki sem akar veled kiszúrni, csupán arról van szó, a Jupiter a Skorpióban november 7-ig fokozódó szélsőségeket teremt. Ezzel tanít mindenkit rugalmasságra és bizakodásra, beleértve téged is, mivel ez az egész hullámvasút elviselhetetlen lenne bizakodás nélkül.

MÉRLEG

Ugye, megtanultad már, a pénz úgy áramlik, mint a levegő, amit beszívsz a tüdődbe, majd kifújod. Ez a természetes. A pénz is jön, majd megy. Ez a dolga. November 7-ig arra kell ügyelned, hogy ne költs többet, mint amennyi bejön. A Skorpió Jupiter elvileg a bevétel oldaladat erősíti, de ismerve önmagadat, pontosan tudod, ha több a bevételed, azonnal többet is költesz. Ezt kell most ésszerűen és átgondoltan megfognod. Számíts rá, egyre nagyobb szélsőségek és kísértések várhatóak az életedben. Pontosan ez az egész csapdája.

SKORPIÓ

Jupiter Fortuna Major, a nagy szerencse bolygója. Tavaly október 10. óta a Skorpióban járva szerencsét és áldást hoz neked, még akkor is, ha ezt olykor nem így definiálnád. Időnként felnézel az égre: „Értem én a humort, csak nem szeretem” – pedig neked igazán jó a humorod. Ámbár kissé fekete. November 7-ig óriási nagy szükséged van a humorérzékedre, hogy ne borulj ki. Tudd, minden érted történik, még ha elsőre nem így tűnik is. Hamarosan megérted, az ég kegyeltje vagy szó szerint és átvitt értelemben egyaránt.

NYILAS

A Jupiter a te bolygód. Éppen ezért fontos, hogy hol jár, hogyan érzi magát, mert te is pontosan úgy érzed magadat. Tavaly október óta a Skorpióban járva igazi hullámvasutat járt be a lelked: hol fenn, hol lenn voltál. Viszont volt időd mindezt megszokni. A szélsőségek egyre durvábbak lehetnek, amitől hányingered lehet szó szerint és átvitt értelemben is. November 7-ig kell elviselned mindezt. November 8-tól a Jupiter hazatér: belép a Nyilasba, és innentől minden jóra fordul. Addig viszont ki kell tartanod, és közben ne keveredj semmilyen illegális ügybe.

BAK

Törekszel a stabilitásra, ami mostanában sokkal több energiádat veszi el, mint általában. Mondhatni, egyre több energiádat. Valójában nem ez fáraszt le, hanem a kiszámíthatatlanság és a hullámzás. Szereted, szeretnéd megtervezni előre, mi mikor történjen. És természetesen mindig közbejön valami. Tavaly október 10-én lépett a Jupiter a Skorpióba. Azóta hozzá kellett volna szoknod ehhez. Már nem kell sokáig elviselned a hullámzást, november 8-án véget ér. Addig fedezd fel a sors humorát ebben (is)!

VÍZÖNTŐ

Hiába nevezik a nagy szerencse bolygójának a Jupitert, te mostanában a nagy szívatás bolygójának hívnád a legszívesebben. A hivatásod, a karriered, a munkahelyed, a pozíciód olyan végpontokat érintően hullámzik, ami már az elviselhetetlenség határát súrolja. Csak a rugalmasságodtól, az optimizmusod mértékétől és a humorérzékedtől függ, belebetegszel-e mindebbe. Ha ezt olvasod, vagy valaki felolvassa neked, mindenképpen ébredj fel. Itt az ideje, hogy kellő humorral kezeld mindazt, ami megbetegíthetne. November 8-án véget ér a rémálom…

HALAK

A gumicsónakod eddig a hullámok fölött tartott, de vigyázz, mert november 7-ig fokozódik a hullámzás. Kapaszkodj erősen, és átvészeled a hátralévő pár hetet! Az a szerencséd, hogy Jupiter, a nagy szerencse bolygója a te bolygód is, és a Skorpióban járva a szélsőségek ellenére téged inkább inspirál, semmint frusztrál. Ehhez fenn kell tartanod azt a derűlátást és hitet, ami alapvetően jellemez téged, akkor is, ha a környezeted cseppet sem derűlátó. Sőt le akarnak rántani magukhoz, hogy te is lásd azt a sok tragédiát, ami körülvesz.