Ez a Disney-hercegnő lehetnél a horoszkóp szerint

Kos – Jázmin hercegnő

Kos jegyűként nagyon barátságos és segítőkész vagy, határozottan állsz ki amellett, amiben igazán hiszel. Nem véletlenül bújhatnál Jázmin hercegnő csodaszép ruhájába, hiszen ő is hozzád hasonlóan nagyon szenvedélyesen képviseli az álláspontját. Nem mellesleg becsapni sem lehet téged, gyorsan átlátsz a hamisságon, ahogyan Jázmin is könnyedén rájött, hogy Aladdin nem született herceg.

Bika – Hamupipőke

Bika jegyűként pontosan olyan végtelen nyugalom lakozik benned, mint Hamupipőkében. Vállalod a szerepedet, a feladatokat, sosem panaszkodsz, fegyelmezetten teszed a dolgodat. Nagyon jó szívű és megbízható vagy, akire mindenkor és mindenben lehet számítani. Kétségtelen, hogy a gyönyörű üvegcipő a te kecses lábadra illik.

Ikrek – Anasztázia hercegnő

Ikrek jegyűként hajlamos lehetsz az eltérő nézetekre. Egyik percben még erre vágysz, a következőben meg egészen másra. Anasztázia hercegnő tökéletesen hasonlít rád, hiszen ő is nagyon nehezen dönti el, mit is szeretne valójában. A szerelme Dimitrivel pedig pontosan olyan, amilyet te is számtalanszor elképzeltél magadnak: tele van veszéllyel és izgalommal.

Rák – Tiana hercegnő

Rák jegyűként nagyon gondoskodó típus vagy. Tiana hercegnő tökéletesen hasonlít rád, egyrészt rendkívül makacs hősnő, másrészt nagyon odaadó és elkötelezett típus. Finom és érzékeny természeted ellenére az érzéseidet sosem fojtod magadba, hagyod azokat áramlani, hogy aztán sikerrel küzdj meg a problémákkal. Ahogyan Tiana is teszi A hercegnő és a béka című mesefilmben.

Oroszlán – Meg hercegnő

Oroszlán jegyűként nagyon szívesen uralkodsz a többiek felett, az viszont nagyon untat, amikor nem a te elképzeléseid szerint alakulnak a dolgok. Meg valódi Oroszlán, karakterét rólad is mintázhatták volna, akinek nem okoz problémát, hogy felnyissa Herkules szemét és szívét. A hercegnő teljes szívéből szereti Herkulest, és mindent megtesz, hogy igazán romantikus pillanatokban lehessen része. Ahogyan te is a való életben…

Szűz – Csipkerózsika

Szűz jegyűként mindenkor az egyenességre, az őszinteségre törekszel. Nagyon megbízható, kiszámítható és szorgalmas típus vagy. Azt szereted, amikor mindennek megvan a maga rendje és helye. Azért a romantika ott lakozik a lelkedben, ahogyan Csipkerózsikáéban is. Emlékszel még, mit tett, amikor a herceg felébresztette? Érdemes újra megnézned ezt a mesét…

Mérleg – Rapunzel hercegnő

Mérleg jegyűként gyakran nyugtalan a lelked, a legboldogabbnak akkor érzed magad, amikor a szeretteid társaságában lehetsz. A kedves és vidám Disney-hercegnő, Rapunzel nagyon hasonlít rád, hihetetlenül boldogtalan volt, amikor a toronyba zárták egyedül, aztán persze folyamatosan a szökését tervezgette. Te is így teszel, amikor bezárva és egyedül érzed magadat.

Skorpió – Ariel

Skorpió jegyűként ki nem állhatod a korlátozásokat. A kis hableány, Ariel pontosan ilyen korlátozásnak érzi a sellő uszonyt, amitől mindennél jobban szeretne megszabadulni. Céljáért pedig a végsőkig küzd, ahogyan te is mindent megteszel azért, amire igazán és szívből vágysz. Ha kell, még az ördöggel is szövetkezel…

Nyilas – Pocahontas

Nyilas jegyűként nagyon szereted az állatokat, a természetet és persze a szabadságot is. Pocahontas pontosan olyan szabad lelkű, mint te. És ahogyan az indián hercegnő, te is pontosan ismered és követed a céljaidat, ráadásul nagyon jól fejezed ki magad. Kommunikációd elsőrangú.

Bak – Jane

Bak jegyűként elszánt, határozott, intelligens és nagyon céltudatos vagy. Nem is illene hozzád jobban más Disney-hercegnő vagy főhős, mint Jane a Tarzanból. Nincs benne félelem, bátran követi apját az ismeretlenbe, ahol aztán ebben az egészen más és új világban a szerelem is rá talál.

Vízöntő – Hófehérke

Vízöntő jegyűként nagyon erős benned a segítővágy, igazán szereted az embereket. Hófehérke anélkül kitakarította a törpék otthonát, hogy tudta volna, kik is laknak ott. Nem ijedt meg az apró emberkéktől sem, hiszen hozzád hasonlóan ő is merőben másként gondolkodik a világhoz, mint általában az emberek többsége.

Halak – Belle hercegnő

Belle egy feltaláló lánya, de maga sincs híján a kreativitásnak, az inspirációnak. Halak jegyűként te is rendelkezel ezekkel a tulajdonságokkal, ahogyan a hercegnő, úgy te is makacs és önfejű is tudsz lenni. A gazdaság önmagában téged sem nyűgöz le, a saját utadat követed, a valódit, az igazit keresed. Pontosan úgy, mint a Szépség és a szörnyeteg hercegnője.

(via horoscope daily) Kiemelt fotó: Thinkstockphotos)