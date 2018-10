Ezek a csillagjegyek náluk jóval fiatalabb hölgyekkel randiznak

A Bika a támasz szeretne lenni

A Bika nagy valószínűséggel nála fiatalabb hölgyet hív randira (vagy legfeljebb vele egykorút). Romantikus gesztusai ugyanis – amelyekkel álmai asszonyát szeretné elvarázsolni – ennél az életkornál érnek a legnagyobb valószínűséggel célba. A párkapcsolatban a Bika a „tapasztalt” szerepét szánja magának, vagyis ő szeretné új dolgokkal, új élményekkel megismertetni a hölgyet, és miután vélhetően jóval több tapasztalattal is rendelkezik a szerelméhez képes, erre meg is nyílik az esélye. A fiatalabb partnerrel gondoskodóbb lehet, támaszt jelenthet számára, cserébe párja elragadtatással tekint és néz fel rá.

A Rák szereti, ha felnéz rá a párja

A Rák magában hordozza a törődésre való hajlamot, ami természetesen a párkapcsolatában még inkább érvényesül. A randevúk során is arra a kérdésre próbál választ kapni, vajon a szorosabb kapcsolat esetén is gondját tudja-e majd viselni párjának. Éppen ezért hajlamos érzelmileg rászorultabb társat választani magának, olyan partnert, aki szívesen vállalja az alárendelt szerepét. Úgy gondolja, ha ilyen módon választ, mindig nagyon szükség lesz rá. Talán már ebből is érthető, a Rák miért a fiatalabb hölgyek között keresi párját. Szüksége van rá, hogy új ismeretekre tanítson, hogy védelmezzen és óvjon, és persze arra is, hogy párja csodálja és felnézzen rá.

A Mérleg a szenvedélyt keresi

A Mérleg nem hessegeti el a gondolatot, hogy nála idősebb hölgyet hívjon randevúra, hiszen ő mindenkor a kiegyensúlyozott, szoros kapcsolat mellett teszi le a voksát. Nem érzi jól magát, túlzottan laza, vagy a se veled se nélküled kötelékben. Hosszútávú viszonyra törekszik, amit a korban nála idősebb partnerre nagyobb eséllyel találhat meg. A Mérleg ugyanakkor nagyon szenvedélyes kapcsolataiban, partnerétől is ugyanezt az odaadást várja. A lángolást, a szenvedélyt viszont nagyobb eséllyel találja meg egy nála fiatalabb hölgy személyében, aki gátlástalanságával, spontaneitásával adja meg számára az izgalmakat.

(via your tango)