Horoszkóplottó: ezeket a számokat játszanák meg a csillagjegyek

A Kos

Kos jegyűként nagyon szeretsz játszani és nyerni, ami alól természetesen a lottó sem kivétel. Szerencsenapod a kedd, ezért ezen a napon érdemes kitöltened és feladnod a lottószelvényeket. Figyelmesen és megfontoltan töltöd ki a lottót. Szívesen használod a születési időpontod számait vagy éppen a neved betűszámait. Született vezető vagy, ezért az 1-es mindenképpen szerepel a megjátszott számok között, ahogyan a 11, a 21, a 31, a 41 és így tovább. Mindig változtatsz, azokat a számokat nem játszod meg együtt újra, melyekkel nem nyertél.

A Bika

Bika jegyűként természetesen te is nagyon szeretnél nyerni, viszont nem adsz igazán sok esélyt magadnak. Ha ki is töltöd időnként a lottószelvényeket, csak a lehető legkevesebbet kockáztatsz. Te nagyon is ragaszkodsz a megszokásokhoz, a jól bevált módszerekhez, következetesen ugyanazokat a számokat játszod meg. Szerinted a 13 nem hoz szerencsét, a 25 esélyében annál inkább hiszel. Szinte biztosan szerepel a számaid között a házszámod, a születésnapok vagy éppenséggel az adott hét száma.

Az Ikrek

Ikrek jegyűként a lottó és mindenféle szerencsejáték számodra esély az izgalomra. Számaidat változtatod, például szívesen játszod meg a szupermarketes blokkon szereplő számokat. Összeadod, osztod, szorzod, kivonod azokat. A 2-es számhoz ugyanakkor nagyon hűséges vagy, talán ez az egyetlen állandó számod, amit különböző variációkban szívesen használsz. Ragaszkodsz az elképzeléshez, amely szerint páratlan években a szerencse is inkább elpártol tőled. Ez az év páros… Jövőre pedig akár változtathatnál ezen a hozzáállásodon.

A Rák

Rák jegyűként nem igazán hiszel a lottóban, és azt sem gondolod, hogy ezzel nyerhetsz majd komolyabb összeget. Ennek ellenére szívesen álmodozol, hogy mire is költenéd, ha egyszer valóban nagyon sok millió ütné a markodat. Ha mégis esélyt adsz Fortunának, biztosan a családod születésnapjait játszod meg a lottón. A fontos utazások dátuma vagy a megtett út hossza is megmozgatja a fantáziádat. Például ha 214 kilométert utaztál a kedveseddel, a lottószámok között ott lesz a 2-es és a 14-es is.

Az Oroszlán

Oroszlán jegyűként te nagyon is szerencsés csillagjegynek mondhatod magadat. És akkor miért nem nyersz a lottón? Amikor kitöltöd a szelvényt, arra mindig a saját születésnapodat, a jogosítványod számát, a ruhaméretedet, a magasságodat stb. játszod meg. Szerencseszámod a 3, a 33, a 7, a 35. A 13-at nem tartod ugyan szerencsétlen számnak, de csak akkor játszod meg, ha köze van hozzád. Tehetnél egy próbát, hogy esélyt adj például a szerelmed számainak is.

A Szűz

Szűz jegyűként nem igazán hiszel a szerencsében, mármint ami a lottót illeti, ennek ellenére esélyt adsz Fortunának. Igaz, viszonylag ritkán, csak alkalmanként teszed, de akkor nagyon szisztematikusan, logikusan és átgondoltad töltöd ki a szelvényt. Te inkább a legritkább számoknak adsz esélyt, gondolván, a statisztika szerint előbb-utóbb azokat is kihúzzák. A 4-es szám erejében bízol, és szívesen meg is játszod ezt a számot a variációival együtt.

A Mérleg

Mérleg jegyűként nagyon szeretnél luxusmódon élni, aztán meglehetősen elszomorodsz, amikor rádöbbensz, nem biztos, hogy ez a vágyad teljesül. Takarékoskodni egyáltalán nem szeretsz, ahogyan kölcsönadni sem. Pontosan előbbiek okán adsz magadnak mindenkor újabb és újabb esélyt a nyerésre, és lottózol rendszeresen. A harmóniában, a szépségben hiszel, ezért te az olyan dupla számok erejében hiszel, mint a 11, 22, 44. Titkos számaid is lehetnek, amiket szintén előszeretettel játszol meg.

A Skorpió

Skorpió jegyűként erősen foglalkoztat a kérdés, vajon ki nyerhet, és ki nem a lottón. Magadat az előbbi csoporthoz sorolod, és mivel nagyon szereted a pénzt, szívesen adsz esélyt a szerencsének. Mindenképpen olyan számokban gondolkozol, amelyeket szerinted mások nem játszanának meg, növelve ezzel a nyerési esélyedet és persze a nyertes összeget is. Hiszel a 4, 5, 19, 21 számok erejében, és sokakkal ellentétben úgy gondolod, a 7-es és a 13-as sem szerencsétlen számok. Sőt.

A Nyilas

Nyilas jegyűként te is a szerencsések közé tartozol. Valójában gyakran nyersz, de különösebb az sem veszi el a kedvedet, amikor éppen veszítettél. Hiszel a megjátszott lottószámok erejében. Mivel szereted a történelmet, szívesen választasz jeles történelmi eseményekhez kapcsolódó számokat. Kedvenc számod a 9-es, amely sosem maradhat le a szelvényről, de a saját életed különleges dátumait is őrzöd a lelkedben, és persze esélyt adsz ezeknek is a lottón.

A Bak

Bak jegyűként a legracionálisabban gondolkodó csillagjegyek közé tartozol. Neked biztosan alaposan átgondolt és kidolgozott rendszered van, amellyel a nyerési esélyedet növelheted. Ha vannak kedvenc számaid, azok szinte bizonyosan kapcsolódnak valamilyen szinte a tudományhoz. Például kedvenc hegycsúcsod magassága vagy a tengerek mélysége, esetleg a Föld kerületéből kiszámított és egyszerűsített szám. Biztosra vehető, hogy rendelkezel önálló bankszámlával, saját pénzzel, amit magadra költesz, és nem teszel bele a családi közös kasszába. A lottót is ebből fizeted, és a nyereményed is ide folyik be.

A Vízöntő

Vízöntő jegyűként biztosra veszed, hogy a legnagyobb esélyed neked van, hogy nyerhess a lottón. Találomra, vakon töltöd ki a szelvényeket, sosem játszod meg kétszer ugyanazt a számsort, mert szerinted az unalmas és nem is elég kreatív. Néha veled is előfordulhat, hogy jeles dátum számát jelölöd be a szelvényen, vagy a lépcsőket számolod meg az otthonodban, vagy egyszerűen csak megkéred a gyereket, mondjon egy számot. Gyorsan és gondolkodás nélkül töltöd ki a szelvényt, aztán várod a nyereményedet.

A Halak

Halak jegyűként erősen reméled, hogy nyersz a lottón, de fogalmad sincs, mégis hogyan történhetne meg ez éppen veled. Rendkívül babonás vagy, amikor kitöltöd a szelvényt. Milyen számokat töltesz ki? Természetesen azokat, amelyek szerencsét hoztak már korábban is neked. Szinte biztosan ott lesz a számok között a fizetésemelésed napja vagy olyan dátum, amikor valami igazán jó dolog történt veled. Te ugyanakkor képes vagy előre megálmodni is a lottószámokat…

